09 октября 2025, 09:47

Филипп Янковский (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Филипп Янковский — актёр и кинорежиссёр, известный своими ролями в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Иван Денисович», а также постановками «Таинственная страсть», «Монастырь» и другими крупными проектами. Он продолжает династию легендарного актёра Олега Ивановича Янковского, который стал для сына не только примером, но и проводником в мир театра и кино. 10 октября артисту исполняется 57 лет. Как сегодня живёт Филипп Янковский и что он говорил про СВО, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и семья Филиппа Янковского Образование и первые шаги в профессии Актёрская карьера Филиппа Янковского Главные роли и признание Новые проекты и современные работы Филипп Янковский в сериале «Лихие» Режиссёрская деятельность Филиппа Янковского Личная жизнь и семья Филиппа Янковского Филипп Янковский про СВО Состояние здоровья актёра Филипп Янковский сегодня

Детство и семья Филиппа Янковского

«Я единственный ребенок в семье, папа и мама меня очень любили. Отец, несмотря на занятость, был очень заботлив: всегда звонил, интересовался моей жизнью, участвовал в ней», — вспоминал Янковский.

Образование и первые шаги в профессии

«Я поступил во ВГИК, потому что мне было интересно узнать всю кухню кинематографа и научиться снимать фильмы. Актер и режиссер — близкие профессии», — объяснял он свой выбор.

Филипп Янковский и Оксана Фандера (фото: Instagram* / ivanfilippovich)



Актёрская карьера Филиппа Янковского

«Любовь с акцентом»;

«Гетеры майора Соколова»;

«Охотники за головами»;

«Чудотворец»;

«Три мушкетёра».

Главные роли и признание

Новые проекты и современные работы

Филипп и Иван Янковские (фото: Instagram* / yankovskiyfil)



Филипп Янковский в сериале «Лихие»

Режиссёрская деятельность Филиппа Янковского

«У меня в актерской профессии больше самовыражения, поэтому я концентрируюсь на этом», — отмечал он.

Личная жизнь и семья Филиппа Янковского

«Мы просто любим друг друга. Наверное, в этом секрет нашего счастья. Это, безусловно, обоюдное влечение, обоюдное желание. Нам повезло друг с другом. Я так считаю. Мы оба с юмором», — говорил Янковский.

Филипп Янковский про СВО

Филипп Янковский и Оксана Фандера (фото: Instagram* / yankovskiyfil)



Состояние здоровья актёра

«У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — подчеркнул Янковский.

Филипп Янковский сегодня