Болезни, мнение про СВО и жизнь на две страны: Филиппу Янковскому 57 лет. Как сегодня живет представитель актерской династии?
Филипп Янковский — актёр и кинорежиссёр, известный своими ролями в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Иван Денисович», а также постановками «Таинственная страсть», «Монастырь» и другими крупными проектами. Он продолжает династию легендарного актёра Олега Ивановича Янковского, который стал для сына не только примером, но и проводником в мир театра и кино. 10 октября артисту исполняется 57 лет. Как сегодня живёт Филипп Янковский и что он говорил про СВО, расскажет «Радио 1».
Детство и семья Филиппа ЯнковскогоФилипп Олегович Янковский родился 10 октября 1968 года в Саратове в семье известных актёров — Олега Янковского и Людмилы Зориной. В 1973 году режиссёр Марк Захаров пригласил Олега в труппу театра «Ленком», и семья переехала в Москву. Через год к коллективу присоединилась и мать Филиппа — Людмила Зорина.
«Я единственный ребенок в семье, папа и мама меня очень любили. Отец, несмотря на занятость, был очень заботлив: всегда звонил, интересовался моей жизнью, участвовал в ней», — вспоминал Янковский.С ранних лет Филипп сопровождал родителей на съёмках. Уже в пять лет он дебютировал в кино, сыграв детство главного героя Алексея в фильме Андрея Тарковского «Зеркало».
Образование и первые шаги в профессииВ 1990 году Янковский окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова), а в 1995-м — режиссёрский факультет ВГИКа.
«Я поступил во ВГИК, потому что мне было интересно узнать всю кухню кинематографа и научиться снимать фильмы. Актер и режиссер — близкие профессии», — объяснял он свой выбор.
Актёрская карьера Филиппа ЯнковскогоПосле дебюта у Тарковского Янковский появился в советско-норвежской ленте Игоря Масленникова и Кнута Андерсена «Под каменным небом» (1974). Первую взрослую роль он сыграл в картине Дмитрия Долинина «Сентиментальное путешествие на картошку» (1986), где исполнил студента Петю Карташова. В 1991 году актёр снялся в военной драме «Афганский излом» режиссёра Владимира Бортко, сыграв старшего лейтенанта Стеклова. В 2000 году Янковский вместе с отцом появился в фильме Александра Абдулова «Бременские музыканты & Co», где они сыграли Трубадура-старшего и Трубадура-младшего.
В последующие годы артист был сосредоточен на режиссуре, однако вернулся на экран в 2011 году, исполнив роль князя Феликса Юсупова в исторической драме «Распутин». Позднее последовали роли в фильмах и сериалах:
- «Любовь с акцентом»;
- «Гетеры майора Соколова»;
- «Охотники за головами»;
- «Чудотворец»;
- «Три мушкетёра».
Главные роли и признаниеОсобенно запоминающейся стала работа Янковского в сериале «Таинственная страсть» (2016), где он сыграл поэта Яна Тушинского, прототипом которого стал Евгений Евтушенко. В том же году вместе с супругой Оксаной Фандерой актёр снялся в короткометражном фильме «Брут», вошедшем в киноальманах «Свидетели», посвящённый памяти жертв Холокоста.
В 2021 году Янковский исполнил главную роль в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович», снятом по рассказу Александра Солженицына. Работа принесла ему премию «Золотой орёл» и международные награды — Boccalino d’Oro (Швейцария) и «Золотой эфеб» (Италия).
Новые проекты и современные работыВ последние годы Янковский активно участвует в телепроектах. Он снялся в сериале «Контейнер» (2021), а в 2022 году сыграл отца Варсонофия в популярном сериале «Монастырь» режиссёра Александра Молочникова.
В 2023 году появился в комедийном проекте «Волшебный участок», а в 2024-м — в драме «Прелесть» и сериале Юрия Быкова «Лихие».
Филипп Янковский в сериале «Лихие»Главный герой сериала — егерь Павел Лиховцев (Артем Быстров), который вынужденно переезжает с семьей из деревни в Хабаровск. Его друг Юра по кличке Краб втягивает Лиховцева в деятельность преступной организации «Общак». Впоследствии Павел вместе со старшим сыном Женей становится киллером.
Филипп Янковский исполнил роль криминального авторитета Аслана Хасановича, известного как Тунгус. Даже находясь в заключении, Тунгус продолжает управлять криминальными процессами, вызывая страх не только среди преступников. К нему за помощью обращается бывший сотрудник ФСБ Кармазов, для которого поимка Лиховцева становится делом жизни.
Хотя персонаж Янковского не является центральным, его хладнокровие и сдержанная мрачность оставляют сильное впечатление на зрителя.
Режиссёрская деятельность Филиппа ЯнковскогоПуть режиссёра Янковский начал с музыкальных клипов. На его счету около 150 видеоработ для популярных исполнителей. Дебютом в полном метре стала драма «В движении» (2002), за которую Янковский получил премию «Ника» в номинации «Открытие года». В 2008 году режиссёр представил спортивную драму «Каменная башка». Позже Янковский сосредоточился на актёрской профессии.
«У меня в актерской профессии больше самовыражения, поэтому я концентрируюсь на этом», — отмечал он.
Личная жизнь и семья Филиппа ЯнковскогоФилипп Янковский познакомился с актрисой Оксаной Фандерой в 1988 году. Через год они поженились и до сих пор вместе. У супругов двое детей — Иван и Елизавета, которые продолжают актёрскую династию.
«Мы просто любим друг друга. Наверное, в этом секрет нашего счастья. Это, безусловно, обоюдное влечение, обоюдное желание. Нам повезло друг с другом. Я так считаю. Мы оба с юмором», — говорил Янковский.Сегодня Иван Янковский — востребованный актер, наиболее известный по таким проектам, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер».
Филипп Янковский про СВОСам Филипп Янковский публично не высказывался о спецоперации. При этом его супруга Оксана Фандера, уроженка Одессы, после начала событий опубликовала в соцсетях фото с украинским флагом и, по данным ряда СМИ, уехала в Грузию.
Источники отмечают, что Янковский живёт на две страны: работает в Москве, а отдых проводит вместе с супругой за границей.
Состояние здоровья актёраВ 2015 году артист прокомментировал слухи о болезни, которые распространялись в прессе. Он подтвердил, что действительно сталкивался с проблемами со здоровьем, однако опроверг информацию об онкологическом диагнозе, как многие тогда подозревали.
«У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — подчеркнул Янковский.
Филипп Янковский сегодняФилипп Янковский продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В числе премьер 2025 года — «Дуэлянтки», «Лихие. Глава 2», «Монастырь-2», «Приход», «Резервация», «Чужие деньги» и другие проекты.
Актер рассказал, что снимается больше ста дней в году, что для него является огромным счастьем.