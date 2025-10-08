«Мне без разницы, как они живут»: Волочкова не верит в долговечность брака дочери

08 октября 2025, 20:13

Анастасия Волочкова заявила, что не верит в долговечность брака дочери

Анастасия и Ариандра Волочковы и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в откровенном интервью с журналисткой Лианой Николо прокомментировала брак своей дочери Ариадны, отметив, что не верит в его долговечность. Об этом пишет StarHit.





Знаменитость отметила, что ей не больно от того, дочь не воспринимает её как авторитет, и она «просто смирилась с этим».





«Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у неё происходит», – заявила Волочкова.

«Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто когда будет ситуация, и моя дочь поймёт, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с её отцом, – это будет её выбор», – сказала Волочкова.