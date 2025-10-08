«Мне без разницы, как они живут»: Волочкова не верит в долговечность брака дочери
Балерина Анастасия Волочкова в откровенном интервью с журналисткой Лианой Николо прокомментировала брак своей дочери Ариадны, отметив, что не верит в его долговечность. Об этом пишет StarHit.
Знаменитость отметила, что ей не больно от того, дочь не воспринимает её как авторитет, и она «просто смирилась с этим».
«Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у неё происходит», – заявила Волочкова.Несмотря на кажущееся равнодушие, Анастасия призналась, что внимательно наблюдает за выбором Ариадны. Балерина выразила сомнение в прочности нового союза дочери, сравнив ситуацию с собственным опытом отношений с отцом Ариадны.
«Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто когда будет ситуация, и моя дочь поймёт, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с её отцом, – это будет её выбор», – сказала Волочкова.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ариадна Волочкова тайно вышла замуж, не пригласив на свадьбу свою мать. Отношения между ними давно остаются напряжёнными, и, судя по последним высказываниям балерины, примирение пока не предвидится.