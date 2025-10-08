Достижения.рф

Тимоти Шаламе решился на радикальное преображение и шокировал фанатов

Актер Тимоти Шаламе побрился налысо ради третьей части «Дюны»
Тимоти Шаламе (Фото: Инстаграм*/tchalamet)

Американский актер Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж, побрившись налысо. Новый образ он продемонстрировал во время прямого эфира в своем Instagram*.



Одни поклонники предполагают, что такое преображение связано со съемками третьей части научно-фантастической саги Дени Вильнева «Дюна», где артист играет главного героя Пола Атрейдеса. Другие же считают, что он так готовится к роли в спортивной драме Джоша Сафди «Марти Суприм» о знаменитом игроке в настольный теннис Марти Рейсмане.

Стоит отметить, что ради своих ролей имидж меняли и другие актеры — например, Джейсон Момоа, впервые за шесть лет сбривший бороду.

Лидия Пономарева

