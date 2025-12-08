Борьба с алкоголизмом, тяжелая травма и роман с женатым: как живет звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и что она говорила про СВО?

08 декабря 2025, 12:34

Екатерина Варнава

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава, звезда комедийного проекта Comedy Woman, 9 декабря отмечает 41-летие. В 2022 году артистка уехала из России. О том, где она живет сейчас, что говорила про СВО и что известно о ее романе с женатым — в материале «Радио 1».





Биография Екатерины Варнавы: ранние годы и семья

Екатерина Варнава



«Мне прилетало за то, что я выгляжу не так, как нравится большинству. И скинхэды меня били и гоняли, и в метро от меня люди отсаживались», — вспоминала она.

Семья, воспитание и первые подработки

«Я тогда весила около 80 килограммов. Впоследствии отпечаток наложило еще и питание, начались проблемы с кожей: появились прыщи. Так что в возрасте 17-18 лет я была крупная, прыщавая и одинокая в плане личной жизни девушка», — говорила Екатерина.

Травма и конец танцевальной карьеры

Екатерина Варнава



Путь в КВН: начало творческой карьеры Екатерины Варнавы



Варнава в Comedy Woman: главный проект в карьере

Екатерина Варнава



«Все шишки обычно сыпались на меня, вся ненависть доставалась мне. Долгое время я была паршивой овцой, всех любили, кроме меня. И это мне, кстати, очень нравилось», — делилась Варнава.

Слухи об уходе из Comedy Woman

«Выложила три смешных поста, потому что рекламирую новый сезон Comedy Woman, в котором мы и встретимся», — написала она.

Фильмография Екатерины Варнавы

2008 — «Универ»;

2012 — «8 первых свиданий»;

2012 — «Деффчонки»;

2013 — «Студия 17»;

2015 — «Дабл трабл»;

2017 — «Садко»;

2019 — «Марафон желаний»;

2021 — «Love»;

2022 — «Орел и решка. Кино»;

2023 — «Фандорин. Азазель»;

2023 — «Безбашенная».

Благотворительность и социальные инициативы

Екатерина Варнава



Личная жизнь Екатерины Варнавы: отношения с жентым и развод

«Роман продолжался два года. Все было сложно, непонятно. Я понимала, что встречаться с женатым — плохо, неправильно, долго избегала этих отношений. Но любовь заставила меня свернуть с верного пути. Потом настало время переходить на новый уровень, что-то менять, а ничего не происходило. Он никак не мог решить, чего хочет, а меня cтатус вечной любовницы не прельщал», — вспоминала артистка.

Роман с Дмитрием Хрусталевым и болезненное расставание



Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев



«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась Варнава.

Брак с Александром Молочниковым и стремительный развод

«Не знаю, сколько дней продлился брак, мало, не считал. Это очень грустно. Если не прийти два раза в суд, то разводят автоматом. Так я и узнал о разводе. Причем вернулся со съемок в Питер, и папа сказал, что пришла повестка в суд. Так себе ощущение. Тем не менее мы с Катей в очень близких отношениях», — вспоминал Молочников.

Борьба со стрессом, депрессией и алкоголем

Екатерина Варнава



«В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — призналась она.

«Когда я слышу слова "муж", "жена", меня сразу передергивает. У мены был плохой опыт. Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень — классно. Мужчина — норм. Партнер — идеально!», — заявила артистка.

Екатерина Варнава про СВО

«На гребанный день рождения, на Новый год, на Рождество, на все праздники мира одно желание: Господи, пожалуйста, пусть это закончится», — писала она.

Екатерина Варнава сегодня

«Я чувствую себя на сегодняшний день свободным человеком, глупым, но могу себе это позволить! Вот могу рисовать веснушки, заниматься ерундой. Прилетать ночью в Ереван, пить шампанское… Могу болтать, любить, быть любимой», — отмечала Варнава,