Борьба с алкоголизмом, тяжелая травма и роман с женатым: как живет звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и что она говорила про СВО?
Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава, звезда комедийного проекта Comedy Woman, 9 декабря отмечает 41-летие. В 2022 году артистка уехала из России. О том, где она живет сейчас, что говорила про СВО и что известно о ее романе с женатым — в материале «Радио 1».
Биография Екатерины Варнавы: ранние годы и семьяЕкатерина Владимировна Варнава появилась на свет в Москве 9 декабря 1984 года. Отец будущей артистки — уроженец Казахстана, мать — русская. Почти сразу после рождения дочери семье пришлось переехать в ГДР: главу семьи направили туда по службе.
Первые семь лет Екатерина провела в городке Вюнсдорф, где вместе со старшими братьями Игорем и Алексеем росла в спокойной и дисциплинированной атмосфере военного городка. В 1991 году семья вернулась в Москву, где маленькая Катя пошла в первый класс. В школе девочка оказалась изгоем: она выделялась на фоне одноклассников, которые решили, что Варнава просто хвастается заграничными игрушками и яркими нарядами.
От насмешек пострадала и её внешность — Екатерину дразнили, обзывали и откровенно унижали. Она так и не смогла найти друзей и влиться в коллектив. До сих пор артистка встречает 1 сентября с облегчением: больше не придется идти туда, где ее систематически обижали.
«Мне прилетало за то, что я выгляжу не так, как нравится большинству. И скинхэды меня били и гоняли, и в метро от меня люди отсаживались», — вспоминала она.Любые попытки дать отпор приводили к новым нападкам — вплоть до групповых избиений. К издевательствам подключались и старшие ученики. Долгое время Екатерина скрывала происходящее от семьи, пока однажды не пришла домой с рюкзаком, измазанным чужими фекалиями. После этого девочка решилась рассказать всё среднему брату Алексею. Тот поговорил со старшеклассниками — и травля прекратилась.
Семья, воспитание и первые подработкиВарнава вспоминала, что её в семье не избаловали, но всегда поддерживали. Мама работала терапевтом и пыталась находить средства на увлечения дочери. Когда Екатерина стала старше, она сама зарабатывала на свои желания: работала официанткой, продавцом.
«Я тогда весила около 80 килограммов. Впоследствии отпечаток наложило еще и питание, начались проблемы с кожей: появились прыщи. Так что в возрасте 17-18 лет я была крупная, прыщавая и одинокая в плане личной жизни девушка», — говорила Екатерина.
Травма и конец танцевальной карьерыС самого детства Варнава занималась бальными танцами и показывала впечатляющие успехи. Тренеры видели в ней потенциал и прогнозировали серьёзное будущее в спорте. Однако сначала в подростковом возрасте Варнава резко стала выше, найти подходящего партнёра оказалось непросто. А потом случилось страшное: в 14 лет на одной из тренировок Катя неудачно упала и получила смещение позвонков.
О профессиональном спорте пришлось забыть. Это стало тяжёлым ударом для девушки. Она призналась, что долго не могла смотреть на соревнования, где продолжали выступать её друзья.
Путь в КВН: начало творческой карьеры Екатерины ВарнавыПосле школы Варнава поступила в МИСиС на юридический факультет, но по профессии впоследствии не работала. Увлечение КВН полностью захватило студентку: частые выступления, поездки, тренировки приводили к пропускам занятий. Тем не менее хвосты она закрывала быстро, а диплом по ювенальной юстиции написала всего за десять дней.
Первой командой Варнавы стали «Свои секреты». Этот коллектив стал для неё своеобразной стартовой площадкой, где она впервые почувствовала вкус к импровизации, командной игре и сценической энергетике. Спустя два года Екатерину пригласили в «Сборную малых народов», которая на тот момент уже активно участвовала в телевизионных играх.
Именно в составе этой команды в 2004 году состоялся её телевизионный дебют — Варнава появилась в музыкальном конкурсе четвертьфинала Премьер-лиги в качестве приглашённой участницы. Год спустя она вошла в основной состав «Сборной малых народов». Команде выпал шанс выступить в Высшей лиге КВН, однако первый же выход на сцену оказался провальным, и коллектив распался.
Параллельно Екатерина продолжала выходить на сцену со «Своими секретами». В 2007 году вместе с Марией Кравченко она фактически стала центральной фигурой команды. Их начали часто приглашать в телеэфиры.
Последнее выступление Варнавы в КВН состоялось в 2008 году в составе «Сборной Москвы».
Варнава в Comedy Woman: главный проект в карьереЗавершение КВН-этапа открыло новые двери. Яркая внешность, умение удерживать внимание и артистичность сделали её привлекательной для продюсеров. Вскоре она получила предложение присоединиться к новому юмористическому проекту Comedy Woman.
Продюсеры подчёркивали: несмотря на сходство названий, Comedy Woman не пытался копировать Comedy Club. Создатели делали ставку на эстрадные номера, мини-спектакли и женский юмор.
В первых сезонах проект состоял преимущественно из актрис, тогда как мужскую часть представляли Дмитрий Хрусталёв и Александр Гудков. Позже к команде присоединились Олег Верещагин и Евгений Бороденко, с которым Варнаве приписывали роман.
«Все шишки обычно сыпались на меня, вся ненависть доставалась мне. Долгое время я была паршивой овцой, всех любили, кроме меня. И это мне, кстати, очень нравилось», — делилась Варнава.Танцевальное прошлое оказалось особенно востребованным — Екатерине доверили постановку хореографических номеров. Сама артистка говорила, что её главная миссия — доказать, что женщины умеют шутить не хуже мужчин.
Слухи об уходе из Comedy WomanВ 2016 году вокруг Comedy Woman возникли слухи о грядущем перезапуске и полном обновлении состава. Создательница шоу Наталья Еприкян объявила о желании «молодой крови» и начале кастинга.
Екатерина выложила три шуточных поста о том, что не прошла конкурс, из-за чего СМИ поспешили написать, что она покидает проект. Позже артистка опровергла эти домыслы, заявив, что остаётся в шоу.
«Выложила три смешных поста, потому что рекламирую новый сезон Comedy Woman, в котором мы и встретимся», — написала она.Но рейтинги шоу всё равно падали. В конце 2019 года проект закрыли. Точку поставила пандемия — гастроли пришлось отменить, и возрождение шоу стало невозможным.
Фильмография Екатерины Варнавы
- 2008 — «Универ»;
- 2012 — «8 первых свиданий»;
- 2012 — «Деффчонки»;
- 2013 — «Студия 17»;
- 2015 — «Дабл трабл»;
- 2017 — «Садко»;
- 2019 — «Марафон желаний»;
- 2021 — «Love»;
- 2022 — «Орел и решка. Кино»;
- 2023 — «Фандорин. Азазель»;
- 2023 — «Безбашенная».
Благотворительность и социальные инициативыПомимо телевидения и кино, Варнава активно занимается благотворительностью. Она неоднократно участвовала в мероприятиях, направленных на поддержку детей, в том числе сотрудничала с проектом «Дети наши» вместе с актрисой Светланой Устиновой, привлекая внимание к проблеме сиротства.
Екатерина также поддерживает фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.
Тема буллинга, знакомая ей по собственному школьному опыту, стала для Варнавы особенно важной. Она стала лицом программы Head & Shoulders, созданной для поддержки подростков, сталкивающихся с травлей. Компания открыла горячую линию помощи, куда могут обратиться дети и их родители.
Личная жизнь Екатерины Варнавы: отношения с жентым и разводВ юности Екатерина Варнава встречалась с женатым мужчиной. Роман стал одним из самых болезненных эпизодов её молодости. Имени избранника она не раскрывала, однако подчёркивала, что эти отношения оказались разрушительными.
«Роман продолжался два года. Все было сложно, непонятно. Я понимала, что встречаться с женатым — плохо, неправильно, долго избегала этих отношений. Но любовь заставила меня свернуть с верного пути. Потом настало время переходить на новый уровень, что-то менять, а ничего не происходило. Он никак не мог решить, чего хочет, а меня cтатус вечной любовницы не прельщал», — вспоминала артистка.Впоследствии Екатерина говорила, что этот опыт стал для неё уроком, после которого она дала себе слово больше не вступать в подобные истории.
Роман с Дмитрием Хрусталевым и болезненное расставание
Одним из самых обсуждаемых эпизодов личной жизни звезды стал её союз с коллегой по Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым. В СМИ появлялись предположения, что Варнава увела телеведущего у его прежней спутницы Виктории Дейчук, с которой тот прожил десять лет. Сама Екатерина утверждала, что на момент начала их романа Дмитрий был свободен.
Отношения развивались стремительно: пара выглядела гармоничной, и, когда Хрусталёв сделал предложение, она согласилась. Но уже через несколько месяцев атмосфера в их доме изменилась. Тёплая романтика сменилась необъяснимыми конфликтами. Коллеги объясняли это усталостью из-за плотного совместного графика.
«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась Варнава.Бывшие возлюбленные до сих пор поддерживают тёплое общение и нередко вспоминают совместные годы в интервью.
Брак с Александром Молочниковым и стремительный развод
На проекте «Танцы со звёздами» телеведущая познакомилась с режиссёром Александром Молочниковым. Их отношения быстро переросли в официальный союз: весной 2022 года пара расписалась. Однако семейная жизнь оказалась недолгой — уже летом того же года супруги разошлись, а инициатором развода стала Варнава.
Молочников признавался, что узнал о разводе фактически постфактум — ему пришла повестка в суд, когда он вернулся со съёмок. По словам режиссёра, ситуация была тяжёлой, но они сумели сохранить близкие отношения.
«Не знаю, сколько дней продлился брак, мало, не считал. Это очень грустно. Если не прийти два раза в суд, то разводят автоматом. Так я и узнал о разводе. Причем вернулся со съемок в Питер, и папа сказал, что пришла повестка в суд. Так себе ощущение. Тем не менее мы с Катей в очень близких отношениях», — вспоминал Молочников.
Борьба со стрессом, депрессией и алкоголемПосле расставания Молочников уехал в США, а Варнава переживала тяжелый период жизни. На фоне отмены проектов на телевидении, ухода из театра-кабаре и эмоционального выгорания она призналась, что начала выпивать.
Актриса рассказывала, что в тот период принимала антидепрессанты. Со временем она заменила лечение ежедневными бокалами вина, пытаясь таким образом снизить тревогу.
«В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — призналась она.Осознав зависимость, она полностью отказалась от спиртного и вернулась к здоровому образу жизни.
Пережитый опыт повлиял на взгляды Екатерины на официальные отношения. Она подчёркивала, что слово «брак» вызывает у неё резкое отторжение. На данном этапе актриса не рассматривает создание семьи в традиционном смысле и не планирует становиться матерью.
«Когда я слышу слова "муж", "жена", меня сразу передергивает. У мены был плохой опыт. Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень — классно. Мужчина — норм. Партнер — идеально!», — заявила артистка.Актриса также прямо заявляла, что не планирует становиться матерью. При этом летом 2025 года Екатерина призналась, что её сердце занято, но предпочла не раскрывать имя избранника и держит нынешние отношения в тайне.
Екатерина Варнава про СВОПосле начала спецоперации Варнава покинула Россию и перебралась в Армению, где участвовала в художественном проекте «Залечь на дно в Ереване». Её высказывания в социальных сетях вызвали широкий резонанс: артистка неоднократно заявляла, что мечтает лишь об одном — скорейшем окончании конфликта.
«На гребанный день рождения, на Новый год, на Рождество, на все праздники мира одно желание: Господи, пожалуйста, пусть это закончится», — писала она.
Екатерина Варнава сегодняПосле нескольких месяцев в Ереване она перебралась на Кипр, где продолжает строить карьеру, развивает собственные проекты и занимается продюсированием артистов. Варнава признавалась, что мечтает о создании собственного театра и активно работает в этом направлении. Она живёт в Никосии, в квартире с панорамными окнами и просторными балконами.
«Я чувствую себя на сегодняшний день свободным человеком, глупым, но могу себе это позволить! Вот могу рисовать веснушки, заниматься ерундой. Прилетать ночью в Ереван, пить шампанское… Могу болтать, любить, быть любимой», — отмечала Варнава,Параллельно она продолжает выступать на корпоративах и частных мероприятиях. СМИ отмечают, что её гонорар достигает двух с половиной миллионов рублей.