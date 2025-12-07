«Я бы не сдюжила»: Елизавета Боярская рассказала о выгорании и возвращении в кино

07 декабря 2025, 22:41

Актриса Елизавета Боярская рассказала о выгорании и возвращении в кино

Елизавета Боярская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская вернулась в кино после полуторагодичного перерыва, вызванного профессиональным выгоранием.





В интервью Кино Mail она рассказала, что этот период помог ей восстановить внутренние ресурсы и энергию, что дало возможность сняться в двух сложных проектах подряд: фильме «Царь ночи» и сериале «Тоннель».





«Если бы я была в том состоянии выгорания, я бы его не сдюжила», — сказала собеседница.