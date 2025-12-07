«Я бы не сдюжила»: Елизавета Боярская рассказала о выгорании и возвращении в кино
Заслуженная артистка России Елизавета Боярская вернулась в кино после полуторагодичного перерыва, вызванного профессиональным выгоранием.
В интервью Кино Mail она рассказала, что этот период помог ей восстановить внутренние ресурсы и энергию, что дало возможность сняться в двух сложных проектах подряд: фильме «Царь ночи» и сериале «Тоннель».
«Если бы я была в том состоянии выгорания, я бы его не сдюжила», — сказала собеседница.
В ближайшее время зрители смогут увидеть Боярскую в роли злой ведьмы в новой версии «Морозко». Она пояснила, что раньше не снималась в сказках, но сейчас, когда этот жанр стал популярным, получила интересное предложение с качественным сценарием и ярким образом.
Теперь звезда с нетерпением ждет возможности посмотреть фильм вместе с детьми.
На вопрос о ролях, которые ей не предлагают, но которые она хотела бы сыграть, Боярская ответила, что для нее важен путь героини и развитие её характера на протяжении всей истории.
Артистка тщательно выбирает проекты, избегая повторов и сценариев, которые не захватывают, поскольку для неё важно совпадение множества аспектов в одной работе.