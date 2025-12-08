«Плюсы очевидные»: Муцениеце честно рассказала о фигуре после рождения третьего ребёнка

08 декабря 2025, 11:32

Агата Муцениеце пошутила о набранных килограммах после родов

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце откровенно поделилась в соцсетях, что после появления на свет третьего ребёнка ей предстоит избавиться примерно от восьми килограммов, чтобы вернуться к своему обычному весу.





Она выложила фотографию с подчёркнутым декольте и сопроводила её шутливой фразой.





«Плюсы, конечно, помимо лишних 8 кг, имеются очевидные», — написала актриса.