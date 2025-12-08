Достижения.рф

«Плюсы очевидные»: Муцениеце честно рассказала о фигуре после рождения третьего ребёнка

Агата Муцениеце пошутила о набранных килограммах после родов
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце откровенно поделилась в соцсетях, что после появления на свет третьего ребёнка ей предстоит избавиться примерно от восьми килограммов, чтобы вернуться к своему обычному весу.



Она выложила фотографию с подчёркнутым декольте и сопроводила её шутливой фразой.

«Плюсы, конечно, помимо лишних 8 кг, имеются очевидные», — написала актриса.
Напомним, о беременности Агаты стало известно в июне, а уже в августе она вышла замуж за Петра Дрангу. Пара также сразу раскрыла пол будущего малыша, показав кадры с гендер-пати, на котором присутствовали и дети актрисы от Павла Прилучного — Тимофей и Мия.
Софья Метелева

