«Плюсы очевидные»: Муцениеце честно рассказала о фигуре после рождения третьего ребёнка
Агата Муцениеце пошутила о набранных килограммах после родов
Агата Муцениеце откровенно поделилась в соцсетях, что после появления на свет третьего ребёнка ей предстоит избавиться примерно от восьми килограммов, чтобы вернуться к своему обычному весу.
Она выложила фотографию с подчёркнутым декольте и сопроводила её шутливой фразой.
«Плюсы, конечно, помимо лишних 8 кг, имеются очевидные», — написала актриса.Напомним, о беременности Агаты стало известно в июне, а уже в августе она вышла замуж за Петра Дрангу. Пара также сразу раскрыла пол будущего малыша, показав кадры с гендер-пати, на котором присутствовали и дети актрисы от Павла Прилучного — Тимофей и Мия.