Долина первый раз появилась на сцене после интервью о скандале с квартирой

07 декабря 2025, 15:40

Super: Певица Лариса Долина спела на «Песне года 2025»

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью о своей квартире, которое она дала программе «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает издание Super.