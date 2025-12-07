Долина первый раз появилась на сцене после интервью о скандале с квартирой
Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью о своей квартире, которое она дала программе «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает издание Super.
Артистка выступила на мероприятии «Песня года 2025», где исполнила композицию «Я буду любить тебя». Зрители тепло встретили звезду.
В конце ноября в России началась волна критики в адрес Ларисы Долиной из-за ситуации с ее квартирой в Москве. Общественное недовольство вызвал тот факт, что суд вернул ей жилье после инцидента с мошенниками, оставив при этом покупательницу без денег и имущества.
В интервью на Первом канале певица призналась, что сначала была в шоке и не знала, как «жить дальше». Она также отметила, что после начала судебного разбирательства подписала соглашение о неразглашении деталей дела, из-за чего долгое время не могла комментировать ситуацию.
Кроме того, Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми.
