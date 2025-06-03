БПЛА «Ланцет»: характеристики дрона, где производится и как применяется в зоне СВО
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» за последние годы стал одним из наиболее заметных представителей отечественных дронов-камикадзе. Он активно используется в зоне СВО, отличается высокой точностью и адаптирован к условиям современной войны. Как он был создан, где его производят и какую роль он играет в конфликтах, расскажет «Радио 1».
Что такое БПЛА «Ланцет»Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» — это российский барражирующий боеприпас, разработанный компанией ZALA Aero, входящей в концерн «Калашников». Он предназначен для точечного поражения наземных целей, в том числе бронетехники, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Впервые аппарат был представлен широкой публике в 2019 году на международной выставке «Армия».
Как разработали Дрон «Ланцет»Разработка барражирующего боеприпаса «Ланцет» началась в 2014 году в компании ZALA Aero, входящей в структуру концерна «Калашников». Проект был инициирован в рамках поиска технологически нового решения для создания автономного высокоточного ударного средства, способного действовать в условиях насыщенной системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Работы велись на базе предыдущих наработок компании, включая опыт, полученный при создании дрона «Куб-БЛА». В ходе разработки особое внимание уделялось аэродинамике, устойчивости полёта и интеграции интеллектуальных систем наведения. Конструкторам удалось добиться X-образной формы оперения, что повысило управляемость и стабильность аппарата на траектории.
Прототип «Ланцета» был впервые представлен в 2019 году на международной выставке «Армия». Аппарат продемонстрировал возможности поражения целей в реальном времени с высокой точностью и минимальной зависимостью от внешних операторов.
Работу над системой возглавлял главный конструктор Александр Захаров. Под его руководством были созданы несколько модификаций дрона, различающихся по весу, дальности и типу боевой нагрузки, что позволило адаптировать аппарат под разные условия боевого применения.
Характеристики БПЛА «Ланцет»Существует несколько модификаций беспилотника, основными из которых являются «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Модель «Ланцет-3» оснащена боевой частью массой до 3 кг, имеет взлётную массу около 12 кг и способна преодолевать расстояние до 70 км. Крейсерская скорость составляет 80–110 км/ч, максимальная — до 300 км/ч.
Упрощённая версия, «Ланцет-1», имеет меньшие габариты: её взлётная масса составляет порядка 5 кг, а дальность действия — до 40 км. Боевая часть — около 1 кг. Оба варианта оснащены электродвигателем и системой наведения с элементами искусственного интеллекта.
Применение беспилотникаПЛА «Ланцет» используется для поражения различных типов целей, включая бронетехнику, артиллерийские установки, станции радиоэлектронной борьбы, а также объекты ПВО. Кроме того, он может эффективно применяться против маломобильных целей, таких как лодки и временные позиции.
Часто дрон используется в паре с разведывательными аппаратами, что позволяет осуществлять высокоточные удары в режиме реального времени.
Где производят «Ланцеты»Производственные мощности по выпуску «Ланцетов» размещены в России. Существуют сообщения о возможном расширении производственной линейки, включая локализацию производства за пределами России в случае появления соответствующих заказов.
Беспилотники «Ланцет» на СВОВ условиях специальной военной операции на территории Украины БПЛА «Ланцет» активно используется российскими войсками. По данным на начало 2025 года, зарегистрировано свыше 2800 применений данного типа дронов по различным целям. Наиболее интенсивное использование зафиксировано в мае 2024 года, когда дроны применялись более 300 раз.
Основными объектами поражения остаются танки, артиллерийские орудия, ПВО, а также узлы связи и логистики.