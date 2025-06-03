03 июня 2025, 11:36

БПЛА «Ланцет» (фото: istockphoto / Olena Bartienieva)

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» за последние годы стал одним из наиболее заметных представителей отечественных дронов-камикадзе. Он активно используется в зоне СВО, отличается высокой точностью и адаптирован к условиям современной войны. Как он был создан, где его производят и какую роль он играет в конфликтах, расскажет «Радио 1».





Содержание Что такое БПЛА «Ланцет» Как разработали Дрон «Ланцет» Характеристики БПЛА «Ланцет» Применение беспилотника Где производят «Ланцеты» Беспилотники «Ланцет» на СВО

Что такое БПЛА «Ланцет»

Как разработали Дрон «Ланцет»

Характеристики БПЛА «Ланцет»

БПЛА «Ланцет» (фото: istockphoto / bbsferrari)



Применение беспилотника

Где производят «Ланцеты»

Беспилотники «Ланцет» на СВО