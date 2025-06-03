Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 8 БПЛА ВСУ
В период с 20:00 2 июня до 7:00 мск 3 июня дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, три БПЛА были уничтожены над Республикой Крым. Кроме того, по два беспилотника были сбиты над Курской и Белгородской областями, а один — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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