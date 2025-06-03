Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 8 БПЛА ВСУ

03 июня 2025, 07:55

Фото: iStock/NiseriN

В период с 20:00 2 июня до 7:00 мск 3 июня дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало Минобороны РФ.