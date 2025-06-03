Осколки сбитого БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Сальдо: сбитые дроны ВСУ повредили подстанции в Запорожской и Херсонской областях
Повреждения получили новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. Причиной стали осколки сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В результате аварийного отключения без света остались более 104 тысяч жителей.
«Без электроснабжения — 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах», — написал Сальдо.Губернатор добавил, что все критические объекты уже подключены к резервным источникам питания. На местах происшествий работают бригады энергетиков и сотрудники МЧС. Специалисты в режиме реального времени разрабатывают схему альтернативного включения электроснабжения.
К 00:28 (мск) ночи Сальдо поблагодарил сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе.
«Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии», — добавил он.