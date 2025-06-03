Осколки сбитого БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях

03 июня 2025, 01:18

Сальдо: сбитые дроны ВСУ повредили подстанции в Запорожской и Херсонской областях

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Повреждения получили новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. Причиной стали осколки сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.





В результате аварийного отключения без света остались более 104 тысяч жителей.





«Без электроснабжения — 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах», — написал Сальдо.

«Энергетики оперативно начали восстановление схем подачи электроэнергии», — добавил он.