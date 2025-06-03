03 июня 2025, 10:13

Фото: iStock/ philipimage

Российские военные продолжают активно продвигаться на ключевых участках фронта. Основные сражения разворачиваются на участках, расположенных в окрестностях городов Сумы, Покровское и Торецк. В то же время украинские военные пытаются организовать контратаки, но их усилия не приносят результатов, а потери личного состава растут. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Покровское направление Торецкое направление Угледарское направление Краснолиманское направление



Курская область

Сумское направление

Покровское направление

Торецкое направление

Мединский раскрыл детали самого масштабного с начала СВО обмена военнопленными

Угледарское направление

Краснолиманское направление