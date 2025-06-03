Давление российских военных на ВСУ под Покровском и Торецком, развитие наступления на Сумы: последние новости СВО на 3 июня
Российские военные продолжают активно продвигаться на ключевых участках фронта. Основные сражения разворачиваются на участках, расположенных в окрестностях городов Сумы, Покровское и Торецк. В то же время украинские военные пытаются организовать контратаки, но их усилия не приносят результатов, а потери личного состава растут. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В ночь на 3 июня украинские военные предприняли несколько попыток проникнуть через государственную границу. Для этого они использовали штурмовые группы и БПЛА. Основные удары пришлись на участки Рыжевка — Тёткино, Искрисковщина и Павловка — Новый Путь. Значительная часть живой силы ВСУ была ликвидирована в радиусе на подходе к государственной границе. Остальные отступили в Павловку, где нашли убежище в подвалах разрушенных зданий.
Кроме того, российские артиллерийские расчеты и операторы БПЛА продолжают наносить поражение по скоплениям живой силы и техники противника в приграничных регионах. За минувшие сутки уничтожены боевые машины, несколько артиллерийских и миномётных подразделений, а также склады с боеприпасами и пусковые установки для беспилотных летательных аппаратов в окрестностях населённых пунктов Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Фрунзенка, Бондаревщина и Павловка.
Сумское направление
Российская армия продолжает активное продвижение вглубь украинской территории и освобождение исторически российских земель. Особо ожесточенные бои идут в Кондратовке, Андреевке и окрестностях этих населенных пунктов. В Юнаковке боевые действия смещаются в южную часть села.
В ходе боевых действий на участках Волчанского и Липцовского направлений были ликвидированы шесть штурмовых отрядов ВСУ, а также бронетехника и автомобили. За сутки подразделения российской армии продвинулись более чем на 70 метров в населённом пункте Волчанск. В ходе операции были освобождены пять домов, а также зачищены лесные массивы на расстоянии более 160 метров в направлении села Волчанские Хутора.
Покровское направление
К западу от Богдановки, Троицкого и Котляровки российские войска выравнивают линию фронта вдоль границы с Днепропетровской областью. В окрестностях Новониколаевки и Новосергеевки продолжаются ожесточённые сражения за контроль над этими территориями. В районе села Муравка ВСУ ведут активные контратаки, в результате чего некоторые территории в лесных районах к югу от поселения все еще находятся в серой зоне.
Российские войска усилили разведывательные действия севернее населённых пунктов Зелёный и Новый Труд, одновременно с этим отмечается продвижение и укрепление позиций в направлении Коптево со стороны населённого пункта Шевченко Первый.
Торецкое направление
На данном направлении тяжёлые бои идут в Полтавке и Русин Яре. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы, пытаясь удержать стратегически значимый оборонительный рубеж. Территория к югу от населённого пункта Заря практически освобождена, сам населённый пункт находится под контролем российских войск.
Наступление в сторону Александро-Калиново и Катериновки позволяет совершить фланговый манёвр и атаковать населённые пункты Петровка и Щербиновка. В северной части Торецка российские войска освободили посёлки Дачное и Дылеевка и укрепились на данных позициях.
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Угледарское направление
Российские военные силы постепенно продвигаются через линию обороны ВСУ к западу от населённых пунктов Зелёное Поле и Вольное Поле. Подразделения российской армии укрепляют фланги, готовясь к атаке на село Комар. Если продвижение на этом участке будет успешным, это может создать условия для дальнейшего наступления вглубь позиций противника.
Краснолиманское направление
ВС РФ достигли локальных успехов на данном направлении. Южнее села Редкодуб российские штурмовые бригады продвигаются к населённому пункту Карповка, контроль над этим участком может привести к перекрытию железнодорожных и автомобильных путей, соединяющих Лиман и Северск с Боровой и Купянском.
Кроме того, отмечено продвижение российских военных от населённого пункта Редкодуб к сёлам Новый Мир и Глущенково. В районе Колодезей продолжаются ожесточённые боестолкновения.