08 октября 2026, 13:43

Александр Невзоров* (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Журналист Александр Невзоров* неоднократно резко высказывался как о стране, так и о Русской православной церкви. При этом в молодости он был певчим в православном храме. Именно в церковном хоре мужчина познакомился со своей будущей женой Натальей. В этом браке родилась дочь Полина, о которой подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Психическое расстройство Использовала мужчин в корыстных целях Как блудница стала праведной христианкой Сын Невзоровых

Психическое расстройство

Полина Невзорова (Фото: Instagram** @nevzorovapolina)

Использовала мужчин в корыстных целях

Как блудница стала праведной христианкой

Сергей Горобченко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Сейчас я в принципе общался бы с ней. Почему нет? Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают что-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать, тяжело мне очень. Вообще избегаю общения с верующими людьми, потому что вера — любая — мне кажется полным абсурдом. Не знаю, нуждается ли Полина в своем так называемом папе. Наверное, если бы это было так, она приняла бы какие-то мировоззренческие решения и сделала бы выбор в пользу отца. Но, по-моему, она больше любит древнееврейский фольклор», — сказал он.

Сын Невзоровых