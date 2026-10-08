Брак с Сергеем Горобченко, романы на стороне и пять детей: почему Александр Невзоров* отрёкся от верующей дочери Полины и бежал из РФ?
Журналист Александр Невзоров* неоднократно резко высказывался как о стране, так и о Русской православной церкви. При этом в молодости он был певчим в православном храме. Именно в церковном хоре мужчина познакомился со своей будущей женой Натальей. В этом браке родилась дочь Полина, о которой подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Психическое расстройствоАлександр* не хотел идти в армию и симулировал психическое расстройство. Он провел полгода в клинике, после чего окончил Литинститут. Затем Невзоров* четыре года учился в Московской духовной семинарии, но его отчислили после громкого скандала. Журналист не любит говорить об этом периоде. Известно, что тогда он ушел из семьи и полностью прекратил общение с бывшей женой и дочерью Полиной.
Девочка не могла понять, почему отец, прежде внимательный и заботливый, внезапно исчез из ее жизни. Он приносил ей сладости и подарки, много времени проводил рядом, не выпускал из рук. Уже подростком она пыталась восстановить отношения с отцом, однако он наотрез отказывался от встреч. Мать Невзорова*, Галина Георгиевна, продолжала общаться с бывшей невесткой и внучкой. Бабушка активно участвовала в воспитании Полины.
Использовала мужчин в корыстных целяхПолина окончила театральную академию в Санкт-Петербурге. Однако в кино ей доставались лишь небольшие эпизоды. В московский бомонд она попала благодаря фотографии с отцом. Девушка показывала этот снимок, чтобы укрепить свое положение в светской среде. Вероятно, отсутствие родителя повлияло на ее личную жизнь. Россиянка вела разгульный образ жизни и, по словам знакомых, умела использовать мужчин в собственных интересах. Она принимала дорогие подарки, ездила на элитные курорты с разными кавалерами и порой встречалась сразу с несколькими мужчинами. Со стороны это могло выглядеть как попытка компенсировать нехватку отцовского внимания.
Позднее Полина познакомилась с иностранцем и по-настоящему в него влюбилась. Возлюбленный щедро одаривал ее и ни в чем не отказывал. При этом пара часто ссорилась. Несмотря на конфликты, они сыграли свадьбу, но семейная жизнь не оправдала ожиданий Полины. Вскоре она встретила актера Сергея Горобченко — знакомство с ним изменило ее жизнь.
Как блудница стала праведной христианкойНа тот момент Сергей Горобченко и Полина Невзорова состояли в официальных браках. Однако чувства оказались сильнее. Сергей развелся, а Полина долго не могла определиться. Она то возвращалась к мужу, то уходила к Горобченко. Актер терпел эту ситуацию, но в итоге поставил возлюбленной условие: либо они поженятся, либо расстанутся окончательно. В тот период Полина узнала о беременности, однако не могла точно назвать отца ребенка. Она решила не разрывать отношения ни с одним из мужчин, пока не получит результаты ДНК-теста. После рождения сына выяснилось, что его отец — Горобченко.
Позже у пары родились еще две дочери и два сына. Семья регулярно посещает церковь и соблюдает православные традиции. Полина звала отца на свадьбу и рассказывала ему о появлении внуков, но Александр Невзоров* продолжал хранить молчание. Журналист объяснил свою позицию религиозностью дочери. По его словам, он готов общаться с Полиной, но не принимает ее взгляды. При этом мужчина отмечает, что дочь сама по себе вызывает у него теплые чувства.
«Сейчас я в принципе общался бы с ней. Почему нет? Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают что-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать, тяжело мне очень. Вообще избегаю общения с верующими людьми, потому что вера — любая — мне кажется полным абсурдом. Не знаю, нуждается ли Полина в своем так называемом папе. Наверное, если бы это было так, она приняла бы какие-то мировоззренческие решения и сделала бы выбор в пользу отца. Но, по-моему, она больше любит древнееврейский фольклор», — сказал он.
Сын НевзоровыхСын Невзоровых родился в 2007 году. Лидии*** тогда исполнилось 35 лет, а Александру* было около 50. Родители решили отказаться от обычной школы, поскольку ее подходы не совпадают с их взглядами. Они полагают, что учебные заведения навязывают детям определенные интересы. По мнению семьи, ребенок должен сам выбирать друзей. Невзоровы считают, что школы слишком много внимания уделяют адаптации и социализации, а не знаниям и развитию.
Саша учится дома. Он не заучивает стихи и формулы ради оценок, а занимается тем, что вызывает у него искренний интерес. Мальчик много времени проводит в интернете, слушает лекции, проходит курсы и участвует в семинарах. Больше всего подростка увлекают история, анатомия, биология и животный мир. С раннего детства он изучает английский, испанский и итальянский языки. Недавно к ним добавилась латынь.
Саша занимается творчеством: делает скульптуры и предметы для кинореквизита. Ему близка готическая эстетика, поэтому его работы могут показаться мрачными и пугающими. Александр создает черепа, части тела и мумии животных, а некоторые изделия продает в интернете. Подросток охотнее общается со взрослыми. Родители считают, что по уровню развития он опережает сверстников.
Напомним, что после начала СВО Невзоров* уехал из России вместе с семьей. В РФ журналиста признали иностранным агентом. Против него возбудили уголовное дело из-за распространения в СМИ недостоверной информации о российских военнослужащих.
Читайте также:* включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России, внесен в перечень террористов и экстремистов
*** признана участницей экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в России, внесена в перечень террористов и экстремистов