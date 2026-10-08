Третья жена Кашпировского расплакалась у его гроба
Третья жена Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова расплакалась у его гроба. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В траурном зале звучит песня «Две звезды», которую целитель исполнял сам. Анатолий Михайлович пел композицию на творческих и юбилейных вечерах с конца 90-х годов.
Весь магический бизнес и жильё Кашпировского оформлены на его третью жену Гулизар, которая младше его на 33 года. Известно, что она работала помощницей психотерапевта и получала все гонорары за сеансы целителя.
В 2014 году она увела гипнотизёра из семьи — Кашпировский развёлся с женой Ириной. Анатолию тогда было 75 лет, Гулизар — 42. Брак они заключили в 2023 году, в 2025-м у них родилась дочка.
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