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Травля в школе, работа на радиорынке, СВО, шутки о расстреле царской семьи и развод: путь и скандалы Стаса «Ай, Как Просто!»

Станислав Васильев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, Как Просто!», прошёл путь от продавца техники до одного из заметных техноблогеров Рунета. Он снимает обзоры, участвует в стримах, комментирует общественные события и появляется в телевизионных эфирах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство и юность Стаса Васильева

Станислав Васильев родился 24 октября 1989 года в Москве. Он рос в семье с непростым материальным положением. Отец часто употреблял алкоголь, а денег едва хватало на повседневные нужды. В школе Стас не пользовался популярностью среди одноклассников и сталкивался с насмешками. После одного из конфликтов его жестоко избили. На брови у него остался шрам. Позже Васильев увлёкся боксом.

Работа на радиорынке и создание канала

До блогерской карьеры Стас продавал компьютеры и оргтехнику. Работа помогла ему разобраться в характеристиках устройств, процессорах, видеокартах и смартфонах. Идея запустить канал на YouTube появилась у Васильева в 2013 году. Он назвал проект «Ай, Как Просто!» Автор хотел доступно объяснять зрителям, как выбирать электронику.

Аудитория быстро росла благодаря эмоциональной манере подачи и оценочным обзорам. Со временем бывший продавец Митинского радиорынка вошёл в число известных техноблогеров Рунета.

«Стас комментатор» и разоблачения блогеров

Позже Васильев расширил тематику своего контента. Он начал выпускать ролики о конфликтах среди блогеров и разбирать деятельность коллег по платформе. Для стримов и подкастов Стас создал канал «Стас комментатор». Там он обсуждал резонансные темы, ссоры ютьюберов и новости медиасферы.

Станислав Васильев (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
В 2022 году блогер активно комментировал геополитические события. Он поддержал специальную военную операцию на Украине и посетил Донбасс. По итогам поездки Васильев снял документальный фильм «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».

Работа на «Соловьев Live» и громкое высказывание

В феврале 2023 года Стас сообщил о планах развиваться в музыке. В марте он присоединился к проекту Владимира Соловьева «Соловьев Live». Блогер выходил в эфир по воскресеньям и объяснял участие в программе тем, что принял поступившее предложение. Во время одного из эфиров Васильев пошутил о расстреле царской семьи. Его слова вызвали волну критики. Общественные организации заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность комментатора. Позже блогер опубликовал пост с извинениями. Он отметил, что ему стоит внимательнее следить за словами и сосредоточиться на обзорах техники и музыке.

Личная жизнь

Стас Васильев состоял в браке с Ксенией. Жена помогала ему вести социальные сети и работала над имиджем блогера. В 2022 году у пары родилась дочь Леона. В мае 2026 года Васильев сообщил о разводе с супругой.

Чем Стас Васильев занимается сейчас

Стас «Ай, Как Просто!» продолжает вести блог, участвовать в медийных проектах и появляться на телевидении. Его острые комментарии и провокационные заявления регулярно привлекают внимание аудитории.
Дарья Осипова

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