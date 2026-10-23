23 октября 2026, 13:47

Станислав Васильев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, Как Просто!», прошёл путь от продавца техники до одного из заметных техноблогеров Рунета. Он снимает обзоры, участвует в стримах, комментирует общественные события и появляется в телевизионных эфирах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Стаса Васильева Работа на радиорынке и создание канала «Стас комментатор» и разоблачения блогеров Работа на «Соловьев Live» и громкое высказывание Личная жизнь Чем Стас Васильев занимается сейчас

Детство и юность Стаса Васильева

Работа на радиорынке и создание канала

«Стас комментатор» и разоблачения блогеров

Станислав Васильев (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Работа на «Соловьев Live» и громкое высказывание

Личная жизнь

Чем Стас Васильев занимается сейчас