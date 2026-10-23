Травля в школе, работа на радиорынке, СВО, шутки о расстреле царской семьи и развод: путь и скандалы Стаса «Ай, Как Просто!»
Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, Как Просто!», прошёл путь от продавца техники до одного из заметных техноблогеров Рунета. Он снимает обзоры, участвует в стримах, комментирует общественные события и появляется в телевизионных эфирах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юность Стаса ВасильеваСтанислав Васильев родился 24 октября 1989 года в Москве. Он рос в семье с непростым материальным положением. Отец часто употреблял алкоголь, а денег едва хватало на повседневные нужды. В школе Стас не пользовался популярностью среди одноклассников и сталкивался с насмешками. После одного из конфликтов его жестоко избили. На брови у него остался шрам. Позже Васильев увлёкся боксом.
Работа на радиорынке и создание каналаДо блогерской карьеры Стас продавал компьютеры и оргтехнику. Работа помогла ему разобраться в характеристиках устройств, процессорах, видеокартах и смартфонах. Идея запустить канал на YouTube появилась у Васильева в 2013 году. Он назвал проект «Ай, Как Просто!» Автор хотел доступно объяснять зрителям, как выбирать электронику.
Аудитория быстро росла благодаря эмоциональной манере подачи и оценочным обзорам. Со временем бывший продавец Митинского радиорынка вошёл в число известных техноблогеров Рунета.
«Стас комментатор» и разоблачения блогеровПозже Васильев расширил тематику своего контента. Он начал выпускать ролики о конфликтах среди блогеров и разбирать деятельность коллег по платформе. Для стримов и подкастов Стас создал канал «Стас комментатор». Там он обсуждал резонансные темы, ссоры ютьюберов и новости медиасферы.
В 2022 году блогер активно комментировал геополитические события. Он поддержал специальную военную операцию на Украине и посетил Донбасс. По итогам поездки Васильев снял документальный фильм «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».