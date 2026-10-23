Дочь основателя «Руки Вверх!» боялась произносить свою фамилию из-за отца
Дочь Сергея Жукова рассказала о буллинге из‑за известности отца
Начинающая актриса и дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова 17‑летняя Ника поделилась переживаниями о школьной травле. Её слова прозвучали в эфире шоу «Кино в деталях».
По словам девушки, проблемы начались ещё в младших классах. Одной из причин негативного отношения сверстников стала её нестандартная учебная нагрузка. По причине творческой занятости Ника посещала школу лишь дважды в месяц, чтобы сдавать основные экзамены.
«Из‑за этого не любят тех, кто занимается творчеством и не посещает занятия. Боялась и стеснялась произносить фамилию вообще. Даже скрывала иногда», — призналась артистка.Из‑за буллинга Нику в итоге перевели на домашнее обучение. Как отмечал сам Сергей Жуков, дочь нередко сталкивалась с упрёками, будто её успехи связаны исключительно с популярностью отца, а не с собственными стараниями.