Дочь основателя «Руки Вверх!» боялась произносить свою фамилию из-за отца

23 октября 2026, 01:49

Дочь Сергея Жукова рассказала о буллинге из‑за известности отца

Сергей и Ника Жуковы (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Начинающая актриса и дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова 17‑летняя Ника поделилась переживаниями о школьной травле. Её слова прозвучали в эфире шоу «Кино в деталях».





По словам девушки, проблемы начались ещё в младших классах. Одной из причин негативного отношения сверстников стала её нестандартная учебная нагрузка. По причине творческой занятости Ника посещала школу лишь дважды в месяц, чтобы сдавать основные экзамены.



«Из‑за этого не любят тех, кто занимается творчеством и не посещает занятия. Боялась и стеснялась произносить фамилию вообще. Даже скрывала иногда», — призналась артистка.