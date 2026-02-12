Четыре брака, молодая жена и сложный путь к славе: как живет звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов и что он говорил об СВО?
13 февраля Виктор Логинов празднует свой день рождения. За свою карьеру он успел поработать шахтёром, спасателем, актёром театра и телеведущим, а затем стал известен широкой аудитории благодаря ролям в кино и сериалах. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Виктора ЛогиноваВиктор Логинов появился на свет 13 февраля 1975 года в Кемерово в семье рабочих. Его старший брат Евгений, увлекавшийся спортом и книгами, был для него примером. Однако жизнь родственника оборвалась трагически — в 37 лет он скончался от инсульта. Родители артиста трудились на оборонных заводах города: отец работал электриком на предприятии «Прогресс», а мать — аппаратчицей и начальницей смены. В интервью 2018 года в программе «Судьба человека» Логинов рассказал, что брак его родителей не был счастливым, попытки сохранить семью привели обоих к алкогольной зависимости.
«Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились», — рассказал актер.
С раннего возраста юноша был активным и любознательным ребёнком. Он легко вовлекал друзей в разные авантюры, но при этом имел доброе сердце — часто приносил домой бездомных животных. Однако в тот период его родители все больше погружались в зависимость, и воспитание детей отошло на второй план. В 90-е отец Логинова оказался в психиатрической больнице. Как рассказывал сам актёр, он уверял, что встретил инопланетян, а затем выпрыгнул из окна, сломав руку. Позже мужчина вспоминал эту историю с юмором, а к 78 годам полностью отказался от спиртного. Мать Виктора справиться с зависимостью так и не смогла. Сам Логинов признавался, что чувствует вину — будучи занятым работой, он уделял ей недостаточно внимания. Женщина скончалась в 52 года.
«Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чём я жалею, что не смог сберечь близких», — признался Логинов.
Несмотря на трудное детство, Виктор всегда тянулся к творчеству. Он устраивал импровизированные спектакли для друзей и соседей, а когда в его школе открыли литературно-театральный класс, в котором оказалось много девочек, без раздумий решил туда поступить.
Роль Гены Букина и всероссийская популярностьВиктор стал известен на всю страну благодаря роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. На кастинг он попал совершенно случайно. Изначально приглашение на пробы получила его знакомая Екатерина Петрова. Когда ей позвонили, она была в магазине, а телефон оставила без присмотра. Логинов, который обычно не отвечает на чужие звонки, в этот раз решил сделать исключение — подумал, что звонок может быть важным. Узнав, что идет набор в сериал, он не растерялся и напросился на кастинг. В итоге Екатерина роль не получила, а вот мужчину утвердили. Чтобы соответствовать образу простоватого, но обаятельного продавца обуви, актер кардинально сменил имидж: сбрил длинные волосы, отрастил усы и полностью вжился в роль.
«Вы знаете, я услышал такую фразу, которая меня пронзила до глубины души: "Если вы верите в случайности, значит, вы не верите в Бога". Не знаю, действительно ли случайности случаются случайно или тебя кто-то ведет за руку и не дает споткнуться, указывает дорогу. В самые отчаянные моменты жизни, когда, казалось бы, всё, свет выключен, бензин кончился, ложись и помирай, вдруг — раз! — и ты видишь свет в конце тоннеля», — отметил актер в программе «Судьба человека».
Отказаться от предложения было невозможно — к тому моменту Логинова уже уволили из Свердловского академического театра драмы за пропуск спектакля. В итоге сериал стал настоящим хитом, а Гена Букин — народным любимцем. В Екатеринбурге даже установили памятник его персонажу — бронзовую статую ростом два метра с туфлей в руке. Несмотря на такую популярность, сам артист не раз подчеркивал, что с Букиным у него мало общего.
«Я всегда говорил, что Гена — это, по сути, добрый человек. Он может быть неуклюжим, глуповатым порой, но в душе он искренний, переживает за свою семью, старается как может. Его простота, желание быть хорошим отцом и мужем — это, наверное, главные моменты, которые мне в нём нравятся. Конечно, он порой совершает глупости, но за этим всегда стоит желание помочь. Это, наверное, та черта, которая делает его живым и настоящим», — рассказал E1.RU Виктор.
Жизнь после завершения сериалаПосле завершения сериала Виктор столкнулся с трудностями. По его словам, образ Гены Букина стал для него своеобразной «клеткой» — режиссеры не видели его в других амплуа, и предложения о новых ролях практически не поступали. Чтобы оставаться в профессии, актер начал осваивать другие направления.
«Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился», — рассказывал мужчина в интервью Карену Адамаяну.
Несмотря на стереотипное восприятие, Логинов продолжил сниматься в кино и сериалах. Широкую известность ему принесло шоу «Интуиция» на ТНТ. Однако в пандемию россиянин, как и многие артисты, столкнулся с финансовыми трудностями: остался без работы, получил государственную выплату и даже выставил на продажу дом в Тульской области. Со временем ситуация наладилась. Сегодня Логинов активно играет в театре, участвуя в постановках «Хитрец по найму», «Дублер» и «Мужчины по графику». Кроме того, он преподавал в ГИТИСе, вел различные развлекательные шоу, а также попробовал себя в жанре стендапа, но в итоге решил, что это не его формат.
Личная жизнь Виктора ЛогиноваПервой женой Виктора стала Наталья, которая была старше его на 11 лет. Они познакомились на Сахалине, поженились и переехали в Санкт-Петербург. В 1994 году у них родилась дочь Аня, а сына Натальи от первого брака артист усыновил. Однако после возвращения в Кемерово брак распался. Вторую супругу, актрису Снежану Морозову, он встретил в Екатеринбурге. Их роман развивался стремительно — через девять месяцев после знакомства они поженились, а в 2002 году у них родился сын Дима. Третья жена, Ольга, работала ассистентом продюсера на кастинге «Счастливы вместе». Они быстро съехались, а позже стали родителями двоих сыновей — Саши и Ивана. Пара официально расписалась только после рождения второго ребенка, но в 2019 году брак распался. В 2020 году Логинов снова женился — его избранницей стала 21-летняя актриса Мария Гуськова.
В каких ещё проектах участвовал ЛогиновПомимо культового ситкома, Виктор сыграл в комедиях «Золотая теща» и «Шматко, или Ё-моё», детективах «Богини правосудия» и «Убить дрозда», а также в мелодраме «Влюбленные женщины». Он активно пробовал себя на телевидении, ведя «Интуицию», «Ешь и худей» и «Кулинарный поединок». В 2024 году на экраны вышли сериалы «Вера» и «Морозко» с его участием. Однако главным событием для актера стало возвращение в образ Гены Букина в продолжении ситкома — «Букины». Новый сезон, вышедший в декабре 2023 года, показал, как изменились персонажи спустя 10 лет. Помимо актерской работы, Логинов также выступил креативным продюсером проекта. В 2026 году артист продолжает активно сниматься в кино. С его участием выйдут следующие фильмы: «Царевна Несмеяна», «Царевна Лягушка 2», «Петрушка» и «Гуляй, шальная».
Виктор Логинов про УкраинуВ 2014 году в интервью украинским журналистам Виктор признался, что его огорчает напряженная обстановка в стране и ухудшение отношений с Россией.
«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — сказал он.
В 2020 году актер оказался в базе данных сайта «Миротворец**» из-за визита в Крым после 2014 года. Однако сам Логинов утверждал, что не посещал полуостров.