12 февраля 2026, 13:16

Виктор Логинов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

13 февраля Виктор Логинов празднует свой день рождения. За свою карьеру он успел поработать шахтёром, спасателем, актёром театра и телеведущим, а затем стал известен широкой аудитории благодаря ролям в кино и сериалах. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Логинова Роль Гены Букина и всероссийская популярность Жизнь после завершения сериала Личная жизнь Виктора Логинова В каких ещё проектах участвовал Логинов Виктор Логинов про Украину

Биография Виктора Логинова

«Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились», — рассказал актер.

«Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чём я жалею, что не смог сберечь близких», — признался Логинов.

Виктор Логинов (фото: Instagram*/@loginov_victor)

Роль Гены Букина и всероссийская популярность

«Вы знаете, я услышал такую фразу, которая меня пронзила до глубины души: "Если вы верите в случайности, значит, вы не верите в Бога". Не знаю, действительно ли случайности случаются случайно или тебя кто-то ведет за руку и не дает споткнуться, указывает дорогу. В самые отчаянные моменты жизни, когда, казалось бы, всё, свет выключен, бензин кончился, ложись и помирай, вдруг — раз! — и ты видишь свет в конце тоннеля», — отметил актер в программе «Судьба человека».

«Я всегда говорил, что Гена — это, по сути, добрый человек. Он может быть неуклюжим, глуповатым порой, но в душе он искренний, переживает за свою семью, старается как может. Его простота, желание быть хорошим отцом и мужем — это, наверное, главные моменты, которые мне в нём нравятся. Конечно, он порой совершает глупости, но за этим всегда стоит желание помочь. Это, наверное, та черта, которая делает его живым и настоящим», — рассказал E1.RU Виктор.

Жизнь после завершения сериала

«Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился», — рассказывал мужчина в интервью Карену Адамаяну.

Личная жизнь Виктора Логинова

Виктор Логинов с супругой (фото: Instagram*/@loginov_victor)

В каких ещё проектах участвовал Логинов

Виктор Логинов про Украину

«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — сказал он.