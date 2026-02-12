«Диагноз не повод»: Продюсер Диброва исключил воссоединение с дочерью Борисовой

12 февраля 2026, 11:24

Продюсер Якобсон отказался прощать измену Полины Аксёновой и возобновлять роман

Артур Якобсон (Фото: Instagram* @artur_yakobson)

Продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон ответил дочери Даны Борисовой Полине на признание в любви из психиатрической клиники. Мужчина заявил, что её расстройство ничего не меняет и возобновлять отношения он не планирует.





В беседе с «Газетой.Ru» Якобсон пояснил, что Полина попала в больницу в том числе из-за его откровенных разговоров с её матерью. Он отметил, что врачи связали её поведение, включая измену, с пограничным расстройством.

«Можно ли простить измену по причине нездорового поведения 18-летней девушки из-за диагноза, подтверждённого врачами? Чертовски сложный вопрос. Есть ли шанс всё вернуть? Пусть будет 1%, базовый максимум», — заявил Артур.