Гуф оказался в центре внимания при входе в зал суда
Перед очередным заседанием по делу о грабеже мобильного телефона Гуф (Алексей Долматов) оказался в центре внимания.
Как пишет «Пятый канал», у входа в Наро-Фоминский городской суд Московской области он подал деньги пожилой женщине, просившей милостыню. Сделать доброе дело рэпер успел ещё до того, как вошёл в здание суда.
По данным следствия, 23 октября 2024 года рэпер вместе со знакомым Геворком Саруханяном отдыхал в банно-оздоровительном комплексе в Наро‑Фоминском округе Подмосковья. Там у них произошёл конфликт с другим посетителем.
Как утверждается, артист и его приятель забрали у мужчины iPhone 14 Pro. При этом Саруханян, по версии обвинения, удерживал потерпевшего, пока Гуф угрожал ему и несколько раз ударил по лицу.
Обоим вменяют грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия. По этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас рэпер находится под подпиской о невыезде и вину не признаёт.
Читайте также: