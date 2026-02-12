Гуф оказался в центре внимания при входе в зал суда

12 февраля 2026, 12:02

Гуф дал милостыню бабушке при входе в зал суда

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Перед очередным заседанием по делу о грабеже мобильного телефона Гуф (Алексей Долматов) оказался в центре внимания.