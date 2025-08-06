«Четыре года полного ада в Крыму»: два развода и высказывания о СВО. Куда пропал Гоша из «Универа» Алексей Гаврилов?
Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши Рудковского в популярном сериале «Универ», после ухода из проекта выбрал путь предпринимателя и активно занимается бизнесом. Как сложилась жизнь звезды «Универа» и чем он занимается сегодня?
Трудное детство и выбор профессии Алексея ГавриловаАлексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в семье военного, что предопределило частые переезды. В одном из интервью он вспоминал о тяжелых временах в Крыму.
«Я помню 4 года полного ада в Крыму с 1990 по 1994 год: не было ни света, ни газа, ни воды, я делал уроки под керосинкой и купался в холодной воде», — поделился он.
Эти воспоминания о суровых условиях жизни сформировали его характер и отношение к жизни. Переехав в Москву в 1994 году, Алексей решил стать актером, несмотря на желание отца видеть его военным. Он поступал в театральный вуз трижды, пока наконец не оказался во ВГИКе в мастерской Алексея Баталова. Его дебют в кино состоялся в 2004 году с короткометражного фильма «Шагнувшие в войну».
Взлет к популярности Гоши из «Универа»Популярность пришла к Гаврилову с выходом сериала «Универ» в 2008 году. Однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть проект.
«Я был вегетарианцем, у организма было истощение», — объяснял он.
Актер вернулся в «Универ» и даже снялся в спин-оффе «СашаТаня», но окончательно покинул проект в 2016 году.
«Причин ухода из "СашаТаня" несколько. Во-первых, нечего было играть, у Гоши было мало эпизодов, а у меня уже началась жизнь в Таиланде», — добавил он.
Личная жизнь и переезд Гаврилова в ТаиландАлексей был женат дважды. В 2015 году он женился на инструкторе по йоге Марине Мельниковой, с которой переехал в Таиланд. У них родился сын Соломон. Однако в 2020 году пара развелась, и актер вернулся в Россию. Позже он женился на Мари Кирти, которая подарила ему второго сына Рами, но и этот брак закончился разводом.
«Мы с Машей очень разные. Я уверен, что мы соединились только ради того, чтобы на свет появился наш сын Рами», — добавил актер.
Путь к предпринимательствуСегодня Гаврилов больше занимается бизнесом, чем актерством. Его успешный проект — Lucky Star Group, который охватывает не только Россию, но и зарубежные рынки. Актер активно интересуется политикой и даже принял участие в видеоролике партии «Новые люди» в 2021 году. Он также поддерживает спецоперацию России.
«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против», — говорил он.