06 августа 2025, 10:52

Алексей Гаврилов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши Рудковского в популярном сериале «Универ», после ухода из проекта выбрал путь предпринимателя и активно занимается бизнесом. Как сложилась жизнь звезды «Универа» и чем он занимается сегодня?





Содержание Трудное детство и выбор профессии Алексея Гаврилова Взлет к популярности Гоши из «Универа» Личная жизнь и переезд Гаврилова в Таиланд Путь к предпринимательству Возвращение Алексея Гаврилова в кино

Трудное детство и выбор профессии Алексея Гаврилова

«Я помню 4 года полного ада в Крыму с 1990 по 1994 год: не было ни света, ни газа, ни воды, я делал уроки под керосинкой и купался в холодной воде», — поделился он.

Фото: iStock/fergregory



Взлет к популярности Гоши из «Универа»

«Я был вегетарианцем, у организма было истощение», — объяснял он.

«Причин ухода из "СашаТаня" несколько. Во-первых, нечего было играть, у Гоши было мало эпизодов, а у меня уже началась жизнь в Таиланде», — добавил он.

Личная жизнь и переезд Гаврилова в Таиланд

«Мы с Машей очень разные. Я уверен, что мы соединились только ради того, чтобы на свет появился наш сын Рами», — добавил актер.

Фото: iStock/Kittikorn



Путь к предпринимательству

«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против», — говорил он.

Возвращение Алексея Гаврилова в кино