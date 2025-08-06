Памела Андерсон рассказала, что ей предлагал Сильвестр Сталлоне за интим

06 августа 2025, 08:43

Андерсон подтвердила, что Сталлоне предложил ей Porsche и квартиру за близость

Памела Андерсон (Фото: Инстаграм* @pamelaanderson)

Актриса и экс-модель Памела Андерсон рассказала, как однажды ее коллега Сильвестр Сталлоне предлагал ей автомобиль Porsche и квартиру, если она станет его «девушкой номер один». Об этом сообщает Daily Mail.





По словам звезды, она отказалась от этого предложения.





«Ну и как я могла бы такое придумать? Я имею в виду, что это было довольно специфично», — ответила Андерсон.