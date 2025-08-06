Памела Андерсон рассказала, что ей предлагал Сильвестр Сталлоне за интим
Андерсон подтвердила, что Сталлоне предложил ей Porsche и квартиру за близость
Актриса и экс-модель Памела Андерсон рассказала, как однажды ее коллега Сильвестр Сталлоне предлагал ей автомобиль Porsche и квартиру, если она станет его «девушкой номер один». Об этом сообщает Daily Mail.
По словам звезды, она отказалась от этого предложения.
«Ну и как я могла бы такое придумать? Я имею в виду, что это было довольно специфично», — ответила Андерсон.
Актриса добавила, что никакая другая машина не заставила бы ее изменить свое решение. Примечательно, что представители 79-летнего Сильвестра Сталлоне опровергли слова Памелы.
*Запрещен в РФ