«Главная интрига»: Ольга Бузова заявила о скором замужестве

06 августа 2025, 10:23

Ольга Бузова поймала букет невесты и заявила, что скоро выйдет замуж

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Ольга Бузова сообщила, что поймала букет невесты во время посещения кафе. В своём блоге Ольга заявила, что согласно примете, девушка, которая получит букет на свадьбе, следующей выйдет замуж.





Бузова рассказала, что она обедала в одном из ресторанов. Но неожиданно к ней подошла поклонница, у которой была свадьба. Она предложила певице свои цветы в подарок, но Ольга настояла, чтобы невеста бросила букет. Бузова считает, что букет необходимо поймать, чтобы действительно выйти замуж.

«Я поймала! Главная интрига — кто же муж? Получается, я следующая», — рассказала певица.