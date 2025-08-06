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«Главная интрига»: Ольга Бузова заявила о скором замужестве

Ольга Бузова поймала букет невесты и заявила, что скоро выйдет замуж
Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Ольга Бузова сообщила, что поймала букет невесты во время посещения кафе. В своём блоге Ольга заявила, что согласно примете, девушка, которая получит букет на свадьбе, следующей выйдет замуж.



Бузова рассказала, что она обедала в одном из ресторанов. Но неожиданно к ней подошла поклонница, у которой была свадьба. Она предложила певице свои цветы в подарок, но Ольга настояла, чтобы невеста бросила букет. Бузова считает, что букет необходимо поймать, чтобы действительно выйти замуж.

«Я поймала! Главная интрига — кто же муж? Получается, я следующая», — рассказала певица.
Бузова выразила благодарность девушке, которая подошла к ней с букетом, и пожелала ей бесконечной любви и детей. Следует отметить, что сама певица уже давно мечтает и о муже, и о ребёнке. Но, к сожалению, ещё не встретила мужчину, с которым захотела бы построить семью.
Ольга Щелокова

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