«Главная интрига»: Ольга Бузова заявила о скором замужестве
Ольга Бузова поймала букет невесты и заявила, что скоро выйдет замуж
Певица Ольга Бузова сообщила, что поймала букет невесты во время посещения кафе. В своём блоге Ольга заявила, что согласно примете, девушка, которая получит букет на свадьбе, следующей выйдет замуж.
Бузова рассказала, что она обедала в одном из ресторанов. Но неожиданно к ней подошла поклонница, у которой была свадьба. Она предложила певице свои цветы в подарок, но Ольга настояла, чтобы невеста бросила букет. Бузова считает, что букет необходимо поймать, чтобы действительно выйти замуж.
«Я поймала! Главная интрига — кто же муж? Получается, я следующая», — рассказала певица.Бузова выразила благодарность девушке, которая подошла к ней с букетом, и пожелала ей бесконечной любви и детей. Следует отметить, что сама певица уже давно мечтает и о муже, и о ребёнке. Но, к сожалению, ещё не встретила мужчину, с которым захотела бы построить семью.