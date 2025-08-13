«Чмокает меня»: Подробности связи Лещенко с Пугачёвой и объяснение, почему он считает её патриотом России после побега в Израиль

13 августа 2025, 14:30

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Лев Лещенко с первых мгновений уловил намерения Аллы Пугачевой. Она, используя свой характерный сладкий стиль общения, старалась наладить с ним дружеское отношение. За годы на сцене Лев Лещенко стал настоящей иконой российской эстрады, и, казалось бы, о его жизни известно всё. Однако даже в биографии такой известной личности есть малоизвестные моменты. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».





Удивительная история взаимоотношений Льва Лещенко и Аллы Пугачёвой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)



Добилась более значимого успеха

«На этот раз Пугачева повезла на фестиваль песни Бориса Рычкова «Все могут короли». И в какой-то момент подходит ко мне и заявляет: "Лева, ты мой счастливый талисман! Раз ты со мной здесь, значит, я обязательно должна одержать победу!". Затем Алла блестательно выступает и ожидаемо завоёвывает первую премию. После чего подходит, чмокает меня в щеку: "Ну что я тебе говорила? Теперь ты веришь, что ты — мой талисман?"», — рассказал он.

Фото: iStock/thanasus



Неудачи Аллы Пугачевой в карьере

Что связывало Пугачеву с Лещенко и Кобзоном

Иосиф Кобзон (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)



Лев Лещенко заявил, что Алла Пугачёва всегда будет гражданкой России и вернётся домой

«Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. Я считаю, что Пугачева — патриот и гражданин России, и будет её гражданином до конца дней своих», — отметил Лещенко, подчеркивая патриотизм и привязанность Пугачёвой к родине.

Фото: iStock/Wirestock



«Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа. Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала», — заявил Лещенко.