«Чмокает меня»: Подробности связи Лещенко с Пугачёвой и объяснение, почему он считает её патриотом России после побега в Израиль
Лев Лещенко с первых мгновений уловил намерения Аллы Пугачевой. Она, используя свой характерный сладкий стиль общения, старалась наладить с ним дружеское отношение. За годы на сцене Лев Лещенко стал настоящей иконой российской эстрады, и, казалось бы, о его жизни известно всё. Однако даже в биографии такой известной личности есть малоизвестные моменты. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Удивительная история взаимоотношений Льва Лещенко и Аллы ПугачёвойСудьба порой преподносит удивительные сюрпризы, и история взаимоотношений двух выдающихся представителей отечественной эстрады — Льва Лещенко и Аллы Пугачёвой — является ярким тому примером. В 1975 году, когда Лещенко был приглашён в качестве почётного гостя на международный конкурс «Золотой Орфей» в Болгарии, их пути пересеклись в важный момент для обеих карьер. Лев Лещенко, уже ставший лауреатом этого престижного конкурса три года назад, наблюдал за тем, как молодая Пугачёва борется за победу и стремится заявить о себе на международной арене. Разница в возрасте между артистами составляла семь лет: Лещенко было 33, а начинающей певице — всего 26. Несмотря на свою молодость, Алла уже демонстрировала незаурядный талант как в музыке, так и в умении выстраивать отношения с влиятельными личностями. Для Пугачёвой опытный Лев Лещенко представлял собой значимую фигуру на эстраде того времени.
Добилась более значимого успехаНеоспоримый талант Аллы Пугачёвой проявился в полном объёме на международном конкурсе в Болгарии, где её выступление с песней «Арлекино» стало настоящим триумфом. Эта композиция покорила сердца как зрителей, так и членов жюри, что принесло ей главный приз конкурса. Интересно, что в 1972 году Лев Лещенко сам занял третье место на «Золотом Орфее», что, возможно, повлияло на дальнейшее развитие их отношений. Несмотря на то что Пугачёва добилась более значимого успеха, она продолжала проявлять уважение к своему более опытному коллеге. Однако внутри неё уже зарождалась уверенность в собственных силах, хотя пока ещё не подкреплённая достаточным авторитетом в профессиональных кругах.
К 1978 году ситуация значительно изменилась. Лещенко получил приглашение на престижный Международный фестиваль песни в Сопоте, где он когда-то завоевал первую премию. К этому времени Пугачёва, осознав свою силу, позволила себе более неформальное общение с коллегой, что свидетельствовало о переменах в её восприятии собственного статуса на эстраде. Воспоминания Льва Валериановича об этом периоде говорят о том, как менялись их отношения и как развивалась карьера Аллы Пугачёвой.
«На этот раз Пугачева повезла на фестиваль песни Бориса Рычкова «Все могут короли». И в какой-то момент подходит ко мне и заявляет: "Лева, ты мой счастливый талисман! Раз ты со мной здесь, значит, я обязательно должна одержать победу!". Затем Алла блестательно выступает и ожидаемо завоёвывает первую премию. После чего подходит, чмокает меня в щеку: "Ну что я тебе говорила? Теперь ты веришь, что ты — мой талисман?"», — рассказал он.
Неудачи Аллы Пугачевой в карьереВ 1997 году Алла Пугачёва столкнулась с одним из самых непростых моментов в своей карьере, выступив на конкурсе «Евровидение» в Ирландии с песней «Примадонна». К сожалению, её выступление не оправдало ожиданий — певица заняла лишь пятнадцатое место в общем зачёте. СМИ, вспомнив о прежних связях артистки с Львом Лещенко, немедленно начали обсуждать возможные причины этого неудачного результата. Многие из них отметили, что отсутствие «талисмана» — самого Лещенко — на конкурсе могло сыграть свою роль в этом разочаровании.
Что связывало Пугачеву с Лещенко и КобзономСтоит отметить, что Лев Лещенко придерживался особой позиции в отношении своей коллеги. На протяжении многих лет он сознательно избегал взаимодействия с Аллой Пугачёвой, что проявлялось не только в отсутствии совместных проектов, но и в общей сдержанности в общении. Характер их взаимоотношений, по наблюдениям современников, предполагал лишь два варианта поведения: либо полное подчинение её воле и желаниям, либо абсолютное дистанцирование. Подобный выбор сделали не только Лещенко, но и другой выдающийся артист — Иосиф Кобзон. Творческий путь Льва Лещенко всегда отличался принципиальной позицией и набором ценностей, которые существенно отличались от подхода других исполнителей.
Алла Пугачёва, как отмечали её близкие, отличалась особой избирательностью в общении с коллегами. За её внешней вежливостью часто скрывалось иное отношение. Тем не менее в моменты необходимости профессионального взаимодействия её манера общения кардинально менялась, демонстрируя способность находить общий язык с разными людьми. Назначение Аллы Пугачёвой на руководящую должность главного музыкального фестиваля страны стало важным событием в отечественном шоу-бизнесе. Это решение привело к серьёзным изменениям в составе ведущих и участников мероприятия. В частности, традиционные ведущие фестиваля были заменены, а позже из списка участников исчез и Лев Лещенко. Сам Лещенко при этом проявил удивительное спокойствие и не стал комментировать произошедшие изменения. Алла Пугачёва пыталась привлечь его в свой «клан», но певец мудро отклонил это предложение. Время показало, что это решение было абсолютно правильным, позволив ему сохранить свою творческую индивидуальность.
Лев Лещенко заявил, что Алла Пугачёва всегда будет гражданкой России и вернётся домойЛев Лещенко прокомментировал слухи об эмиграции Аллы Пугачёвой, которые возникли после её отъезда в Израиль с мужем и детьми. Пара уехала в марте 2022 года после начала СВО, сославшись на отпуск и лечение, однако по истечении каникул не вернулась. В ответ на растущие слухи Лев Лещенко заявил, что не сомневается в том, что Алла Пугачёва всегда будет гражданкой России.
«Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. Я считаю, что Пугачева — патриот и гражданин России, и будет её гражданином до конца дней своих», — отметил Лещенко, подчеркивая патриотизм и привязанность Пугачёвой к родине.
Помимо этого, Лев Лещенко прокомментировал заявление Пугачевой о внесении её в список иностранных агентов в интервью изданию «Абзац». Певец отметил, что не удивлён позицией Примадонны, подчеркивая, что её слова были продиктованы не политическими мотивами, а желанием защитить моральные ценности своего мужа.
«Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа. Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала», — заявил Лещенко.
Артист подчеркнул, что позиция Пугачевой касается не столько политической ситуации, сколько защиты честности и порядочности супруга. Таким образом, Лещенко выразил поддержку своей коллеге и её стремлению отстоять моральные принципы в сложное время.