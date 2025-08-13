«Угрожал убить, расчленить и скормить собаке»: экс-звезда «Дома-2» Лымарь раскрыла детали нападения массажиста

13 августа 2025, 13:14

Экс-звезда «Дома-2» Лымарь раскрыла детали попытки изнасилования массажистом

Дарья Лымарь (Фото: Инстаграм* @darialymarr)

История экс-участницы «Дома-2» Дарьи Лымарь стала известна в начале июня этого года. Девушка рассказала, что ее пытался изнасиловать массажист во время свидания, за которое она должна была получить 200 тыс. рублей. О деталях произошедшего пишет портал «Страсти».





По словам Дарьи, мужчина мог не только совершить сексуальное насилие, но и убить ее. У него был нож, и он неоднократно угрожал девушке, обещая скормить ее своей собаке.



Массажист требовал, чтобы Лымарь разделась и легла в постель. Она плакала и умоляла не причинять ей вреда. В какой-то момент девушка попыталась позвонить, но преступник, приставив нож к горлу, потребовал отдать телефон. Дарья отдала его, так как воспринимала угрозы всерьез.



Злоумышленник позже сказал, что она может уйти живой, если выполнит его требования. В итоге Лымарь выпрыгнула из окна.





«Я сломала позвоночник, ноги, грудную клетку. Также у меня черепно-мозговая травма. Я очень боялась, что он выбежит. Единственное, о чем я на тот момент молила Бога, чтобы он не прыгнул за мной. Соседи оказались рядом, все сбежались, начали кидать мне подушки, одеяла. Сразу же приехала полиция, и его в голом виде вывели на улицу, но я уже этого не видела, так как была в скорой. Об этом мне рассказал сотрудник позже», — рассказала Дарья.