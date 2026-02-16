16 февраля 2026, 11:15

Денис Майданов (фото: Instagram* / maydanov_official)

17 февраля российскому певцу, композитору и общественному деятелю Денису Майданову исполняется 50 лет. Заслуженный артист Российской Федерации прошел долгий путь — от дворника и монтажника до одного из самых узнаваемых авторов-исполнителей страны. О том, как складывалась его карьера, через какие испытания он прошел и как живет сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дениса Майданова: Балаково и развод родителей Учеба в Москве и первые заработки Первые авторские песни и переезд в Москву Сотрудничество с Юрием Айзеншписом Личная жизнь Дениса Майданова Рождение сына Борислава: как он чуть не умер Карьера и политика: путь от сцены к Госдуме Денис Майданов про СВО Денис Майданов сегодня

Биография Дениса Майданова: Балаково и развод родителей

«Когда окончил девятый класс, педагоги принялись уговаривать меня учиться дальше и поступать потом в институт, но мама честно призналась: "Я не могу больше тебя тянуть". Я все понял и пошел в химико-технологический техникум, где была неплохая стипендия», — вспоминал Денис.

Денис Майданов (фото: Instagram* / maydanov_official)

Учеба в Москве и первые заработки

«Но я поступил и следующие лет пять разрывался между творчеством и необходимостью зарабатывать на жизнь. То я устраивался методистом в наш Дом творчества — руководил ВИА, театральной студией. Работал с превеликим удовольствием, но за копейки. Потом меня это доставало, и я уходил на хлебное место — мыть машины», — говорил музыкант.

Первые авторские песни и переезд в Москву

Денис Майданов (фото: Instagram* / maydanov_official)

Сотрудничество с Юрием Айзеншписом

«Песни, написанные мной, уже крутились на радио, а я ночевал на вокзале. Денег, чтобы снять комнату, даже самую плохонькую, у меня не было. И по фальшивому удостоверению я проникал в зал ожидания и располагался там на сломанных креслах…», — вспоминал Майданов.

Денис Майданов (фото: Instagram* / maydanov_official)

«Важно, во-первых, выходить на сцену со своим материалом. Я именно автор-исполнитель. Как шутил Коля Басков в мой адрес, появился лысый парень, раздвинул всех плечами и сказал: «Я здесь постою». Но я не просто пришел постоять, а остался всерьез и надолго», — говорил он.

Личная жизнь Дениса Майданова

Денис Майданов с супругой (фото: Instagram* / maydanov_official)

«Пришлось взять трубку, и Майданов уговорил меня еще раз зайти в его офис. А там уже, после творческого общения, пригласил на свидание: назначил мне встречу у кинотеатра. Я согласилась. Не потому, что Денис мне понравился. Просто в Москве я жила всего месяц, друзьями не обзавелась, вот и чувствовала себя очень одиноко. Элементарно решила скоротать вечерок…» — откровенничала она.

Финансовые трудности и поддержка жены

Денис Майданов с супругой (фото: Instagram* / maydanov_official)

Рождение сына Борислава: как он чуть не умер

«Мы ехали по пробкам два часа, водитель курил, я держала ребенка на руках и спрашивала: "Почему вы не включаете мигалку?"» — вспоминала Наталья.

Денис Майданов (фото: Instagram* / maydanov_official)

«Можно было морды бить, убивать, но я решил позаботиться о Наташе и ребенке. А потом уже разбираться не захотели и отпустили эту ситуацию — непонятно почему, ведь надо на месте убивать таких работников», — говорил артист.

«Спасибо Богу за этот дар, за то, что встретил Наташу. Если бы не встретил, так моя жизнь бы не сложилась, потому что очень важно, когда у тебя есть друг, соратник, единомышленник, влюбленный человек, которого ты так же любишь, мать твоих детей. Все мечты, которые мы осуществили вместе — это единое дыхание, единый воздух. Я горжусь ей!» — подчеркивал Майданов.

Карьера и политика: путь от сцены к Госдуме

Денис Майданов и Олег Газманов (фото: Instagram* / maydanov_official)

Денис Майданов про СВО

Денис Майданов (фото: Instagram* / maydanov_official)

«Такие моменты истории показали нашей стране, кто предатель, а кто патриот. Стало ясно, кто готов и будет работать, искренне оставаясь с Россией, а кто пытается усидеть на двух стульях с фигой в кармане. Такие люди еще есть внутри индустрии. Им придется выбирать, с кем они. О тех, кто уехал, мы вообще забыли. Считаю, что о них пора перестать и говорить. Мы продлеваем этим людям творческую жизнь своими упоминаниями», — отмечал Майданов.

Денис Майданов сегодня