Чуть не потерял сына и жил на вокзале: творческий путь Дениса Майданова. Что музыкант говорил про уехавших из России артистах?
17 февраля российскому певцу, композитору и общественному деятелю Денису Майданову исполняется 50 лет. Заслуженный артист Российской Федерации прошел долгий путь — от дворника и монтажника до одного из самых узнаваемых авторов-исполнителей страны. О том, как складывалась его карьера, через какие испытания он прошел и как живет сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Дениса Майданова: Балаково и развод родителейДенис Майданов родился 17 февраля 1976 года в городе Балаково Саратовской области. Его отец работал инженером, мать — инспектором в «Саратовгэсстрое», позже возглавляла отдел кадров в «Жилстрое». Когда мальчику было восемь лет, родители расстались.
Уже в подростковом возрасте будущий артист начал помогать семье: в 13 лет он устроился работать дворником. После окончания девятого класса педагоги рекомендовали продолжить обучение в школе и готовиться к поступлению в вуз, однако мать честно призналась сыну, что не сможет финансово поддерживать его дальше.
«Когда окончил девятый класс, педагоги принялись уговаривать меня учиться дальше и поступать потом в институт, но мама честно призналась: "Я не могу больше тебя тянуть". Я все понял и пошел в химико-технологический техникум, где была неплохая стипендия», — вспоминал Денис.В школьные годы Майданов активно участвовал в художественной самодеятельности, посещал поэтический, театральный и хоровой кружки в городском Доме культуры и рано начал писать песни. Несмотря на отличную успеваемость, подросток отличался непростым характером и часто хулиганил. В результате он даже состоял на учете в детской комнате милиции.
В техникуме Майданов демонстрировал успехи в гуманитарных дисциплинах — истории и литературе, тогда как точные науки давались ему значительно сложнее. Нередко зачеты по профильным предметам он получал благодаря участию в местной команде КВН.
Учеба в Москве и первые заработкиПараллельно с обучением в техникуме Майданов поступил в вечернюю школу, чтобы ускорить получение полного среднего образования и подготовиться к поступлению в Московский университет культуры и искусств. Конкурс на заочное режиссерское отделение составлял 72 человека на шесть мест, однако абитуриенту удалось пройти отбор.
«Но я поступил и следующие лет пять разрывался между творчеством и необходимостью зарабатывать на жизнь. То я устраивался методистом в наш Дом творчества — руководил ВИА, театральной студией. Работал с превеликим удовольствием, но за копейки. Потом меня это доставало, и я уходил на хлебное место — мыть машины», — говорил музыкант.Позже мать устроила его ремонтником-монтажником на Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Работа проходила вахтовым методом: две недели без выходных, подъем в четыре утра и 12-часовые смены. Несмотря на высокий заработок, условия труда были тяжелыми и сопряженными с риском. Проработав год, Майданов вернулся в сферу культуры.
Первые авторские песни и переезд в МосквуИмея доступ к студии звукозаписи, он начал продавать собственные композиции местным исполнителям. В 24 года Майданова пригласили работать в городское управление культуры, однако административная деятельность его не привлекала. В 2001 году он принял решение переехать в Москву.
С дипломом университета культуры, одним чемоданом и 2000 рублями он отправился покорять столицу. В Москве Майданов остановился у сокурсника и начал искать работу композитора-песенника. Продюсерские центры не спешили заключать контракты, финансовое положение оставалось нестабильным. Порой музыкант вынужден был ограничиваться минимальным набором продуктов.
Сотрудничество с Юрием АйзеншписомЧерез полгода после переезда ему поступил заказ от продюсера Юрия Айзеншписа — написать текст для певицы Саши. Так появилась композиция «За туманом», ставшая лауреатом нескольких фестивалей. Майданова пригласили принять участие в новогодней программе в Кремле, однако гонорар за работу составил всего 75 долларов.
Несмотря на растущую востребованность как автора, материальное положение оставалось сложным. Артист признавался, что в определенный период ночевал на вокзале, так как денег на аренду жилья у него не было.
«Песни, написанные мной, уже крутились на радио, а я ночевал на вокзале. Денег, чтобы снять комнату, даже самую плохонькую, у меня не было. И по фальшивому удостоверению я проникал в зал ожидания и располагался там на сломанных креслах…», — вспоминал Майданов.Он жил от одного гонорара до другого. В итоге ему удалось отложить нужную сумму, чтобы снять комнату. Однако хозяйка квартиры страдала от алкогольной зависимости, и Майданову было сложно сочинять музыку под шум пьющих гостей, поэтому пришлось искать новое место жительства. Денис часто переезжал — по его словам, не менее 15 раз.
Параллельно музыкант писал песни для известных исполнителей, среди которых Наталья Ветлицкая, Филипп Киркоров, Николай Басков, Татьяна Буланова и Хор Турецкого. Одновременно он создавал фонограммы для собственных будущих выступлений.
«Важно, во-первых, выходить на сцену со своим материалом. Я именно автор-исполнитель. Как шутил Коля Басков в мой адрес, появился лысый парень, раздвинул всех плечами и сказал: «Я здесь постою». Но я не просто пришел постоять, а остался всерьез и надолго», — говорил он.Также композитор работал над саундтреками к сериалам «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Зона» и «Сдвиг», а позднее основал собственную продюсерскую компанию.
Личная жизнь Дениса МайдановаБудущая супруга артиста, Наталья Колесникова, родилась в Ташкенте. В 2003 году она переехала в Вязьму, однако вскоре отправилась в Москву, стремясь реализовать творческие планы. На кастинге проекта «Фабрика звезд» она получила визитку продюсерского центра, где впоследствии познакомилась с Майдановым.
Первая встреча прошла напряженно: Денис показался ей грубым, а сам композитор лишь предложил внести правки в ее стихи, что девушка восприняла болезненно и восприняла как оскорбление. Она покинула офис, решив, что больше никогда туда не вернется.
Спустя несколько недель Колесникова поймала такси и обнаружила, что водитель — знакомый Дениса Майданова. Именно от него девушка узнала, что музыкант на протяжении двух недель пытался выйти с ней на связь.
«Пришлось взять трубку, и Майданов уговорил меня еще раз зайти в его офис. А там уже, после творческого общения, пригласил на свидание: назначил мне встречу у кинотеатра. Я согласилась. Не потому, что Денис мне понравился. Просто в Москве я жила всего месяц, друзьями не обзавелась, вот и чувствовала себя очень одиноко. Элементарно решила скоротать вечерок…» — откровенничала она.В течение полугода они общались как друзья. Они проводили время вместе, гуляли, посещали киносеансы. Переломным моментом стала совместная поездка в Египет. Именно там между ними возникло взаимное притяжение. Наталья отмечала в Денисе главное качество — прямоту и надежность.
Финансовые трудности и поддержка жены
Совместная жизнь начиналась непросто. Пара жила в съемной квартире, у Майданова не было стабильного дохода. В определенный период основным источником дохода становилась работа Натальи в сфере маркетинга. Именно она убедила Майданова сосредоточиться на сольной карьере, подчеркнув уникальность его тембра и авторского материала. Ее вера и настойчивость стали для артиста мощным стимулом к развитию.
Воодушевленный поддержкой супруги, Денис Майданов записал альбом «Я буду знать, что ты любишь меня… Вечная любовь». После выхода пластинки артист начал активно концертировать и регулярно выпускать новые работы. Карьера стала стремительно развиваться, увеличилось количество выступлений и проектов.
Однако рост популярности имел и обратную сторону: плотный график привел к кризису в семье. Постепенно между Майдановым и Колесниковой возникла дистанция. Супруги осознали, что отдаляются друг от друга. Несколько ночей подряд они обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что необходимы перемены.
Переломным моментом стала беременность Натальи. Она оформила декретный отпуск и, находясь дома, начала постепенно включаться в организационные процессы, связанные с карьерой мужа. Со временем супруга стала его менеджером, а творческий проект трансформировался в семейный бизнес.
Рождение сына Борислава: как он чуть не умерЧерез пять лет после появления на свет дочери Влады в семье Дениса Майданова и Натальи родился сын Борислав. Позже супруги признались, что первые часы жизни мальчика могли стать для него последними. Недоношенному ребенку требовалась срочная транспортировка в профильную клинику, однако в машине скорой помощи отсутствовало необходимое оборудование.
«Мы ехали по пробкам два часа, водитель курил, я держала ребенка на руках и спрашивала: "Почему вы не включаете мигалку?"» — вспоминала Наталья.По прибытии в медицинский центр медсестра сразу забрала ребенка и направила его в реанимацию. Они отмечали, что Борислав еле дышал, поэтому если бы скорая привезла их хоть на несколько минут позже, малыш мог скончаться. Майданов впоследствии признавался, что в тот момент испытывал сильнейшие эмоции, однако принял решение сосредоточиться на поддержке жены и новорожденного.
«Можно было морды бить, убивать, но я решил позаботиться о Наташе и ребенке. А потом уже разбираться не захотели и отпустили эту ситуацию — непонятно почему, ведь надо на месте убивать таких работников», — говорил артист.В итоге кризис удалось преодолеть, и мальчик вырос здоровым. Сегодня младший сын артиста, по словам отца, увлекается конструктором «Лего» и мечтает связать будущее со строительством. Дочь Влада проявляет заметные способности к музыке, продолжая творческую линию семьи.
«Спасибо Богу за этот дар, за то, что встретил Наташу. Если бы не встретил, так моя жизнь бы не сложилась, потому что очень важно, когда у тебя есть друг, соратник, единомышленник, влюбленный человек, которого ты так же любишь, мать твоих детей. Все мечты, которые мы осуществили вместе — это единое дыхание, единый воздух. Я горжусь ей!» — подчеркивал Майданов.
Карьера и политика: путь от сцены к ГосдумеПараллельно с развитием музыкальной карьеры Денис Майданов начал активно участвовать в общественно-политической деятельности. В 2012 году он выступил на предвыборных митингах в поддержку Владимира Путина. В марте 2014 года артист принял участие в митинг-концерте «Мы вместе» на Васильевском спуске в Москве, а летом того же года выступил в рамках Дней Москвы в Севастополе.
В 2015 и 2016 годах Майданов давал концерты в Донецке. В 2017 году ему запретили въезд на территорию Украины. В ходе президентской кампании 2018 года он стал доверенным лицом Владимира Путина. В 2019 году Майданов вошел в Общественный совет при Министерстве культуры России и был избран заместителем председателя на первом заседании.
Денис Майданов состоит в партии Единая Россия. В 2021 году он выдвинул кандидатуру на выборах в Государственную думу по 122-му Одинцовскому одномандатному округу Московской области. По итогам голосования артист получил 40,39% (102 124 голоса) и его избрали депутатом Госдумы VIII созыва.
Денис Майданов про СВОВ 2022 году Майданов поддержал проведение военной операции на территории Украины, принимал участие в концертах для военнослужащих и записал совместную композицию «Победа за нами» с музыкантом из ЛНР Романом Разумом. В декабре 2022 года он представил трек «Сарматушка», созданный совместно с ансамблем песни и пляски РВСН «Красная звезда».
В публичных выступлениях Денис Майданов заявлял о необходимости четкой гражданской позиции представителей культурной индустрии, подчеркивая значимость выбора и ответственности в исторический период.
Артист включен в санкционные списки Европейского союза, США, Канады и ряда других государств. С 7 сентября 2022 года он находится под санкциями Украины. 22 марта украинский суд заочно приговорил певца к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В 2025 году Денис Майданов провел гастрольный тур по атомным городам России. В дискографии исполнителя появился альбом «Патриотические песни», состоящий из двух частей. Презентация релиза прошла весной. Незадолго до этого артист выступил перед матчем футбольных клубов «Локомотив» и ЦСКА.
«Такие моменты истории показали нашей стране, кто предатель, а кто патриот. Стало ясно, кто готов и будет работать, искренне оставаясь с Россией, а кто пытается усидеть на двух стульях с фигой в кармане. Такие люди еще есть внутри индустрии. Им придется выбирать, с кем они. О тех, кто уехал, мы вообще забыли. Считаю, что о них пора перестать и говорить. Мы продлеваем этим людям творческую жизнь своими упоминаниями», — отмечал Майданов.
Денис Майданов сегодняВ 2025 году Министерство просвещения России направило в школы страны перечень из 37 патриотических песен для использования на уроках музыки и во внеурочной деятельности. В этот список вошли две композиции Майданова — «Флаг моего государства» и «Россия, вперед». Артист подчеркивал, что подобные произведения формируют ценностные ориентиры у подрастающего поколения.
На февраль 2026 года запланирован юбилейный концерт Дениса Майданова в Государственный Кремлёвский дворец, приуроченный к 50-летию артиста. Мероприятие станет значимым событием в его творческой биографии и подведет итог многолетней сценической и общественной деятельности.