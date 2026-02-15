«Какая радость!»: Екатерина Стриженова поддержала возвращение Михаил Ефремов на сцену
Актриса Стриженова посетила спектакль «Без свидетелей» и поделилась эмоциями
Екатерина Стриженова вместе с супругом побывала на первом спектакле Михаила Ефремова после его освобождения и не скрыла эмоций. Об этом она рассказывала в своём блоге.
Актриса призналась, что рада видеть артиста вновь на сцене и назвала его «большим русским артистом».
«Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анна Михалкова огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль "Без свидетелей" — дебют на сцене, я от души поздравляю, выход напрямую к зрителю, новый этап!» — написала Стриженова.Пост вызвал активное обсуждение: многие поклонники поддержали возвращение Ефремова и поблагодарили Никиту Михалкова за предоставленный артисту шанс вновь выйти к зрителю.