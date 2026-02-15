«Какая радость!»: Екатерина Стриженова поддержала возвращение Михаил Ефремов на сцену

15 февраля 2026, 23:01

Актриса Стриженова посетила спектакль «Без свидетелей» и поделилась эмоциями

Екатерина и Александр Стриженовы с Михаилом Ефремовым (Фото: Instagram* / @strizhenovae)

Екатерина Стриженова вместе с супругом побывала на первом спектакле Михаила Ефремова после его освобождения и не скрыла эмоций. Об этом она рассказывала в своём блоге.





Актриса призналась, что рада видеть артиста вновь на сцене и назвала его «большим русским артистом».





«Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анна Михалкова огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль "Без свидетелей" — дебют на сцене, я от души поздравляю, выход напрямую к зрителю, новый этап!» — написала Стриженова.