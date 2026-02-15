Бывшая жена Никита Пресняков больше не скрывает, что её сердце занято
14 февраля Алёна Краснова поделилась в соцсетях романтичными кадрами с новым избранником.
Лицо мужчины блогер пока не раскрывает, однако сам факт новых отношений больше не скрывает — в подписи она нежно поздравила возлюбленного с Днём святого Валентина.
Кто именно стал новым спутником Красновой — остаётся загадкой. Имя, возраст, род занятий и история знакомства пока не раскрываются. Впрочем, поклонники уверены: в эпоху соцсетей интрига вряд ли продлится долго. Уже 8 марта Алёна отметит своё 29-летие, и не исключено, что к этой дате появятся новые подробности.
Ещё год назад этот праздник блогер встречала в статусе свободной девушки — обсуждения её расставания с Никитой Пресняковым тогда активно продолжались. Теперь же в её блоге царит совсем другое настроение — лёгкое, влюблённое и уверенное.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России