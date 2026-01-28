ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночные обстрелы Киева и Одессы
Ночью российские войска обстреляли Киев и Одесскую область. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что город получил 130 генераторов из Польши. Однако Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко подтвердил, что более 900 домов в Киеве остались без тепла, воды и света. В некоторых из них проблемы не удастся решить даже к следующему отопительному сезону.
Проблемы с электричеством в Кривом Роге
В Кривом Роге дроны «Искандер» нанесли удары по городу. Ранее местные жители перекрывали дороги из-за нехватки электроэнергии. Люди жалуются, что графики отключений не соблюдаются: электричество подают всего на 1-2 часа в сутки.
Удары по Ростовской области
В Ростовской области уничтожили дроны в Азовском и Чертковском районах. В Краснодарском крае налеты БПЛА повредили четыре дома в Северском районе, два — в хуторе Свободный и еще два — в станице Северской. Также сообщали о работе ПВО в Крыму.
Атака дронов в Брянской области
В Брянской области украинские войска атаковали деревню Горицы с помощью дронов-камикадзе. В результате один мирный житель получил ранения.
Удары по Белгородской области
В Белгородской области беспилотник попал в грузовик, пострадал водитель. В селе Новостроевка-Первая двое сотрудников предприятия получили травмы от взрыва дрона. В Замостье БПЛА сдетонировал рядом с домом, семилетняя девочка получила травму, ей оказали помощь на месте. Под ударами оказались Грузское, Никольский, Грайворон, Замостье, Головчино, Шебекино, Бочковка, Триречное и Репяховка.
Ситуация в Купянске
Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового.
«Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — рассказал он.
Славянское направление
На северо-востоке от Северска российские войска отмечают продвижение в районе Резниковки. Интенсивные бои идут на Славянском направлении, включая Хромовку и Бондарное.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении ситуация остается напряженной, с продолжающимися столкновениями к северу от Святогорска. В последние дни наши штурмовые группы активно продвигаются к стратегически важной дороге Боровая-Богуславка, которая является ключевым транспортным коридором в этом регионе.
Запорожская область
На востоке Запорожской области наши бойцы успешно отражают атаки противника. За сутки предприняли 11 попыток выбить их с позиций, уничтожено до роты украинских солдат и шесть боевых машин.
Камышевахское направление
На Камышевахском направлении наши штурмовые группы активно продвигаются к Павловке, где ситуация остается напряженной. Бойцы, действующие в этом районе, сталкиваются с жестким сопротивлением противника, который пытается удержать свои позиции и не допустить дальнейшего продвижения наших сил.
Конфликт на Украине закончится в 2027 году
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вооружённый конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. Он отметил, что после окончания боевых действий «все придут в себя».
Под Белгородом ВС РФ затрофеили крупнокалиберные пулемёты производства США
Российские военные наткнулись на значительную партию американских пулемётов Browning M2 у границы с Белгородской областью. Они были выпущены ещё во времена Второй мировой и Корейской войн. Кроме того, бойцы нашли штурмовые винтовки М4А1, гранатомёты M141 BDM и другие виды оружия. Специалисты отремонтировали эти трофеи.
ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя и Купянска
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные бросили сотни тел погибших сослуживцев на линии боевого соприкосновения. Он объяснил, что такая ситуация наблюдается в районах Гуляйполя (Запорожская область), Купянска (Харьковская область), Красного Лимана (ДНР) и около Юнаковки (Сумская область).
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 27 на 28 января. Они перехватили 75 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Двадцать четыре — над Краснодарским краем, двадцать три — над Республикой Крым, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью, три — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря, два — над Воронежской областью, два — над Брянской областью, один — над Ростовской областью, один — над Тамбовской областью, один — над Волгоградской областью.