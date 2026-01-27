«Додавливают»: в России считают, что США заставят Украину покинуть Донбасс

27 января 2026, 21:07

Политолог Бордачев: США будут додавливать Киев по вопросу уступки территорий

Фото: iStock/sb2010

Американские представители на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине будут «додавливать» Киев по вопросу вывода ВСУ с территорий Донбасса. Так считает политолог Тимофей Бордачев.





27 января издание Financial Times сообщило, что США требуют от Украины согласиться на мирное соглашение, которое включает территориальные уступки, в обмен на предоставление гарантий безопасности. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.



Бордачев уверен, что Вашингтон действительно давит на Киев. Однако временные рамки пока непонятны.





«Если у нас дела идут более энергично (на фронте. — Ред.), они более интенсивно додавливают, а если менее энергично, они менее интенсивно додавливают. Это процесс — нелинейная история», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы видим, что Зеленский тянет время. Впрочем, он также тянул время и ранее. Придумывал причины о том, что не равны делегации и так далее. Но сейчас ситуация поменялась. Модераторами процесса стали США, которые в принципе могут надавить на Киев и заставить Украину пойти на реальное подписание договоренности», — сказал Вакаров.