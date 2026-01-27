«Додавливают»: в России считают, что США заставят Украину покинуть Донбасс
Политолог Бордачев: США будут додавливать Киев по вопросу уступки территорий
Американские представители на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине будут «додавливать» Киев по вопросу вывода ВСУ с территорий Донбасса. Так считает политолог Тимофей Бордачев.
27 января издание Financial Times сообщило, что США требуют от Украины согласиться на мирное соглашение, которое включает территориальные уступки, в обмен на предоставление гарантий безопасности. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.
Бордачев уверен, что Вашингтон действительно давит на Киев. Однако временные рамки пока непонятны.
«Если у нас дела идут более энергично (на фронте. — Ред.), они более интенсивно додавливают, а если менее энергично, они менее интенсивно додавливают. Это процесс — нелинейная история», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
Политолог не исключил, что материал Financial Times может быть «простой спекуляцией». Обсуждать его довольно неправильно, заключил Бордачев.
В свою очередь член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров заявил Общественной Службе Новостей, что США поступили совершенно верно, установив для Киева временные рамки для подписания мирного соглашения до 15 мая.
«Мы видим, что Зеленский тянет время. Впрочем, он также тянул время и ранее. Придумывал причины о том, что не равны делегации и так далее. Но сейчас ситуация поменялась. Модераторами процесса стали США, которые в принципе могут надавить на Киев и заставить Украину пойти на реальное подписание договоренности», — сказал Вакаров.
Он добавил, что помешать Зеленскому подписать договор может Великобритания или отдельные страны ЕС. Кроме того, предстоящей осенью в США состоятся выборы в Конгресс, которые могут как ускорить процесс переговоров, так и затормозить его.