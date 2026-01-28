Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 27 на 28 января. Они перехватили 75 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре — над Краснодарским краем, двадцать три — над Республикой Крым, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью, три — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря, два — над Воронежской областью, два — над Брянской областью, один — над Ростовской областью, один — над Тамбовской областью, один — над Волгоградской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
