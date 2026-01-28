Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

28 января 2026, 08:18

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 27 на 28 января. Они перехватили 75 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.