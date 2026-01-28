Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах
Около 25% мобилизованных украинцев покинули лагерь подготовки в Германии. Об этом рассказал украинский пленный Александр Салюков в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что немецкие инструкторы обучали бойцов на русском языке. Сначала отбор проходил по конкурсу, но позже командование начало отправлять всех, включая мобилизованных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: