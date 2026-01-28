Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах

28 января 2026, 07:06

РИА Новости: четверть мобилизованных ТЦК украинцев сбегали из лагеря в Германии

Фото: iStock/DmyTo

Около 25% мобилизованных украинцев покинули лагерь подготовки в Германии. Об этом рассказал украинский пленный Александр Салюков в беседе с РИА Новости.