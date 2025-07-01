Суд в Баку арестовал директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»
Суд в Баку арестовал главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом пишет агентство APA.
Картавых и Белоусов приговорены к четырем месяцам ареста.
В понедельник, 30 июня, Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило о проведении оперативных мероприятий в офисе «Sputnik» в Баку. Среди сотрудников агентства есть граждане РФ. К ним никого не пускали, даже сотрудников дипведомств. По данным МВД Азербайджана, всего задержано семь человек.
Ранее сообщалось, что в Баку задержали российскую журналистку, снимавшую обыски в офисе агентства Sputnik. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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