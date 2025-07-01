Глава азербайджанской диаспоры арестован
1 июля в Екатеринбурге силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.
Шыхлински задержали возле торгового центра «Баку Плаза», силой вытащив его из автомобиля. Помимо Шахина, правоохранительными органами был задержан его сын Мутвалы Шыхлински, которого грубо уложили лицом в асфальт.
Масштабная операция по задержанию десяткой выходцев из Азербайджана связана с рядом совершённых убийств, имевших место на территории Екатеринбурга в прошедшие годы. Один из значимых эпизодов — убийство Юниса Пашаева, состоявшееся в 2001 году и Икрама Гаджиева — в 2011 году.
Несколько обвиняемых уже дали признательные показания и сотрудничают с полицией. Однако глава диаспоры Шахин Шыхлински информацию о своей причастности к преступлениям опроверг, назвав её «ложью и провокацией».
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