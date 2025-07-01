Глава азербайджанской диаспоры арестован

01 июля 2025, 20:18

На Урале арестовали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

Фото: Istock/Sargis Zubov

1 июля в Екатеринбурге силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.