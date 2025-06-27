«Не вызывает изжоги»: Пригожин сообщил, как относится к Инстасамке

Продюсер Пригожин: Инстасамка из иного поколения, с ним нужно найти диалог
Фото: Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Общение с певицей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева) не вызывает отвращения, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.



«Даша — неплохая девочка, и она не вызывает у нас изжоги в контексте общения», — сообщил продюсер.
Он добавил, что к молодым артистам следует относиться как к своим детям, с которыми нужно находить общий язык.

Ранее Пригожин обещал Инстасамке сотрудничество и в итоге сдержал своё слово. Он отметил, что не занимается самопиаром, в чём его заподозрил музыкальный критик Сергей Соседов.
Анастасия Чубина

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