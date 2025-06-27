«Не вызывает изжоги»: Пригожин сообщил, как относится к Инстасамке
Продюсер Пригожин: Инстасамка из иного поколения, с ним нужно найти диалог
Общение с певицей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева) не вызывает отвращения, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.
«Даша — неплохая девочка, и она не вызывает у нас изжоги в контексте общения», — сообщил продюсер.Он добавил, что к молодым артистам следует относиться как к своим детям, с которыми нужно находить общий язык.
Ранее Пригожин обещал Инстасамке сотрудничество и в итоге сдержал своё слово. Он отметил, что не занимается самопиаром, в чём его заподозрил музыкальный критик Сергей Соседов.