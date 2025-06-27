«Сидит дома и прекрасно себя чувствует»: Прилепин предположил, что Пугачева тайно вернулась в РФ
Захар Прилепин: покинувшие РФ звезды возвращаются без каких-либо препятствий
Исполнительница Алла Пугачева могла беспрепятственно вернуться в РФ на постоянной основе. Такое предположение выдвинул писатель и политик Захар Прилепин.
«Я не замечаю того, что уехавшие артисты зондируют почву и думают, как бы им вернуться. Такой проблемы у них нет. Если Пугачева захочет вернуться, она сделает это в любую минуту. Возможно, что она сейчас уже приехала, сидит дома и прекрасно себя чувствует», — отметил писатель в беседе с aif.ru.
Со слов Прилепина, знаменитости, которых признали иноагентами, как и те, кто не получил соответствующий статус после отъезда из РФ, возвращаются без каких-либо препятствий. Вернувшиеся на родину артисты работают в IT-сфере, в шоу-бизнесе, снимаются в кино и продолжают выступать, заметил писатель.
Прилепин уточнил, что недавно видел большую афишу, анонсировавшую концерт Леонида Агутина, который покинул Россию в 2022 году.
«Вот он вернулся и никто не помешал ему это сделать. Пока мы обсуждаем, как они должны перед нами извиняться, они прекрасно выстраивают свою собственную систему, которая нам враждебна», — добавил писатель.
При этом, он подчеркнул, что преференций не получают деятели культуры патриотической направленности.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская