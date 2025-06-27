Петр Дранга подарил беременной Агате Муцениеце кольцо за 6 млн рублей
Пётр Дранга и Агата Муцениеце планируют свадьбу на июль, до рождения малыша, об этом рассказали знакомые пары.
Также известно, что на церемонию будут приглашены самые близкие.
Кроме того, в окружении Дранги и Муцениеце рассказали, что будущие супруги пока не живут вместе. Агата остаётся в московской квартире у Речного вокзала вместе с дочерью, а Пётр живёт в своём загородном доме. Возможно, такое решение объясняется тем, что возлюбленные пытаются сохранить баланс между личной свободой и семейными отношениями, а может быть, они выберут новую общую недвижимость после свадьбы. Муцениеце получила предложение в начале мая во время отдыха в Крыму. Пётр, истинный романтик, сделал ей предложение в ресторане на фоне заката. Избранник актрисы оказался щедрым: как сообщает «КП», он подарил ей кольцо из белого золота от бренда Mercury с бриллиантом весом около 3,57 карата. Его стоимость составляет примерно 6,6 миллиона рублей.
Также известно, что в документах Агаты указана фамилия Прилучная. Фанаты обсуждают вопрос: будет ли актриса менять фамилию после второго замужества или нет?
*запрещён в РФ.
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