Петр Дранга подарил беременной Агате Муцениеце кольцо за 6 млн рублей

27 июня 2025, 12:51

Свадьба Дранги и Муцениеце, возможно, состоится в июле

Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*, @agataagata)

Пётр Дранга и Агата Муцениеце планируют свадьбу на июль, до рождения малыша, об этом рассказали знакомые пары.