«Даже отец презирает»: почему российский паспорт Александра Реввы вызвал общественный резонанс

28 мая 2025, 17:37

Александр Ревва (фото: Instagram* / arthurpirozhkov)

Получение российского гражданства комиком Александром Реввой вызвало волну критики со стороны общественников, деятелей культуры и ряда депутатов. Общественное недовольство связано как с политической позицией артиста, так и с отсутствием его активной гражданской позиции в прошлом. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Александр Ревва: требование публичной позиции по СВО Виктория Цыганова против Реввы: критика от деятелей культуры Кто помог Ревве получить гражданство? Реакция в социальных сетях Читайте также:



Александр Ревва: требование публичной позиции по СВО

«Всем, кто сюда приезжает, а тем более за гражданством, первый вопрос, который им должны задавать на границе: поддерживаете ли вы СВО?» — заявил депутат.

Виктория Цыганова против Реввы: критика от деятелей культуры

Александр Ревва с семьей (фото: Instagram* / arthurpirozhkov)

«Как можно назвать человека, который последний раз общался с отцом 12 лет назад? А что за человек запрещает матери общаться с внуками и обсуждать проблемы, чтобы не слышать лишнего негатива?

Ревву даже его собственный отец презирает и считает предателем Родины», — написала она.

«В 2022 году он сбежал в Испанию, думая, что Россия проиграет. Пытался сохранить лицо перед Западом. Когда стало понятно, что Россия победит, сразу же всё потёр и вернулся как ни в чем не бывало в Москву. Его должны были выдворить в Киев к другу Зеленскому и запретить въезд в Россию минимум на 50 лет», — отметила она.

Кто помог Ревве получить гражданство?

«"Король" эстрады мог помочь своим заклятым друзьям», — предположил блогер.

Александр Ревва и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / arthurpirozhkov)



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