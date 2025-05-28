«Даже отец презирает»: почему российский паспорт Александра Реввы вызвал общественный резонанс
Получение российского гражданства комиком Александром Реввой вызвало волну критики со стороны общественников, деятелей культуры и ряда депутатов. Общественное недовольство связано как с политической позицией артиста, так и с отсутствием его активной гражданской позиции в прошлом. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Александр Ревва: требование публичной позиции по СВО
Депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил недоумение по поводу того, каким образом артист украинского происхождения смог получить российское гражданство. В эфире программы «Вечерний Абзац» парламентарий пообещал направить официальный запрос, чтобы выяснить обстоятельства выдачи паспорта.
По мнению Журавлева, каждый, кто претендует на гражданство РФ, особенно на фоне текущих геополитических событий, должен открыто заявлять свою позицию по отношению к специальной военной операции (СВО).
«Всем, кто сюда приезжает, а тем более за гражданством, первый вопрос, который им должны задавать на границе: поддерживаете ли вы СВО?» — заявил депутат.
Виктория Цыганова против Реввы: критика от деятелей культуры
К депутату присоединилась и певица Вика Цыганова. Она удивилась скорости получения Реввой российского паспорта. Кроме того, она считает, что артист все делает ради личной выгоды. Она напомнила, что с 2014 года Ревва не комментировал события на Украине, не оказывал гуманитарную помощь и продолжал поддерживать отношения с представителями украинской элиты, включая президента Владимира Зеленского, чтобы «не потерять выгодные контракты».
Цыганова обвинила Ревву в том, что «ради денег и славы он бросил своих родителей под бомбежками в Донецке», после чего перестал с ними общаться.
«Как можно назвать человека, который последний раз общался с отцом 12 лет назад? А что за человек запрещает матери общаться с внуками и обсуждать проблемы, чтобы не слышать лишнего негатива?
Ревву даже его собственный отец презирает и считает предателем Родины», — написала она.
Цыганова негодует из-за того, что Ревва покинул Россию после начала СВО, уехав с семьей в Испанию, и вернулся только тогда, когда стало ясно, что «Россия победит».
«В 2022 году он сбежал в Испанию, думая, что Россия проиграет. Пытался сохранить лицо перед Западом. Когда стало понятно, что Россия победит, сразу же всё потёр и вернулся как ни в чем не бывало в Москву. Его должны были выдворить в Киев к другу Зеленскому и запретить въезд в Россию минимум на 50 лет», — отметила она.
Кто помог Ревве получить гражданство?
По мнению блогера Сурена Каграманова, содействие в вопросе гражданства Реввы мог оказать певец Филипп Киркоров.
«"Король" эстрады мог помочь своим заклятым друзьям», — предположил блогер.
Актриса Яна Поплавская также выразила недоумение по поводу гражданства Реввы. Она напомнила, что артист, долгое время проживая и работая в Москве, сохранял украинский паспорт и не высказывался в поддержку жителей Донбасса, хотя сам родом из Донецка.
Реакция в социальных сетях
В комментариях в соцсетях пользователи массово называют Ревву «приспособленцем» и призывают к бойкоту его концертов. По мнению многих, артист сменил гражданство исключительно из прагматических соображений — ради удобства работы в России и участия в телепроектах.