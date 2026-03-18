18 марта 2026, 12:34

Артём Быстров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр театра и кино Артём Быстров, знакомый зрителям по проектам «Дурак», «Т-34» и нашумевшему сериалу «Лихие», продолжает оставаться в центре внимания публики. Что происходит сейчас в личной жизни артиста и как он оценивает события, связанные со спецоперацией, расскажет «Радио 1».





Содержание Главные роли Артема Быстрова Личная жизнь Артёма Быстрова Реакция Быстрова на трагедию в Шебекино Быстров на сцене и в кадре: чем занят актер сейчас

Главные роли Артема Быстрова

Личная жизнь Артёма Быстрова

«Вообще у меня вся жизнь один сплошной подарок судьбы, что я нахожусь там, где нахожусь и делаю работу, которую делаю. За это я благодарен небесам, случаю, всему, что у меня есть. А самое большое достижение, это мои дети. Сейчас еще, наверное, сына сделаем и вообще все хорошо будет», — рассказывает StarHit.ru.

«Конечно, бывают и ссоры. Если их нет, то мне кажется дело дрянь. Залог любых нормальных отношений — конфликты и ссоры, если этого не происходит, то значит что-то не так», — делится звезда мнением изданию StarHit.ru.

«Любовь помогает. Просто раньше ты злился, потом остывал, а сейчас незаметно пропускаешь момент злобы, обиды своей, потому что понимаешь причины того или иного поступка. И поэтому ты сразу переходишь к моменту реабилитации», — раскрыл Артем секрет счастливого брака изданию StarHit.ru.

«Вообще не очень понимаю категорию „воспитание детей“, не понимаю, что это значит, потому что мы с Ксенией придерживаемся мнения, что дети, как губки: ты можешь говорить, все что угодно, что хорошо, что плохо, но если ты сам так не делаешь, то и они так делать не будут. Поэтому воспитание детей — это только свой собственный пример. И тут я не могу сказать, кто больше воспитывает, а кто меньше. Я пытаюсь своим примером детям показывать, как я живу, что для меня важно, что нет, где надо сделать акцент, где не надо», — продолжает делиться секретами счастливой семейной жизни Артем Быстров изданию StarHit.ru.

Артём Быстров (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)





Реакция Быстрова на трагедию в Шебекино

«К сожалению, тут такая ситуация, что лично у меня нет таких слов. <...> Потому что я знаю несколько историй, где родные дочери отца не могли уговорить [уехать]. Слишком глубоки причины, почему люди не уезжают. Если снаряды не заставляют, то и слово, мне кажется, не поможет, тем более от какого-то чужого человека. Если какие-то близкие люди, которые знают причины и вокруг них могут построить доказательную базу...»,— сказал он Daily Storm.

«Это же абсурд и парадокс такой жизни. Казалось бы, всем все понятно, что надо уезжать, спасаться, тут не дано второго или третьего варианта. Какая-то неискоренимая штука в людях», — говорит актёр Daily Storm.

Быстров на сцене и в кадре: чем занят актер сейчас