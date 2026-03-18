«Дело дрянь»: отношения с женой, обстрелы Шебекино и попытки «завести» сына. Личная жизнь звезды «Лихих» Артема Быстрова
Российский актёр театра и кино Артём Быстров, знакомый зрителям по проектам «Дурак», «Т-34» и нашумевшему сериалу «Лихие», продолжает оставаться в центре внимания публики. Что происходит сейчас в личной жизни артиста и как он оценивает события, связанные со спецоперацией, расскажет «Радио 1».
Главные роли Артема БыстроваБудущий актер родился 19 марта 1985 года в Нижнем Новгороде. Свой путь в профессию он начинал в родном городе, окончив местное театральное училище, а позже получил образование в Школе-студии МХАТ. С 2009 года актер служит в труппе МХТ имени А. П. Чехова.
В кино Быстров дебютировал в 2010 году с эпизодом в сериале «Отблески». Однако настоящий прорыв случился в 2014-м: роль сантехника Димы в драме «Дурак» принесла артисту не только всероссийскую славу, но и престижную награду — «Леопард лучшему актеру» на международном кинофестивале в Локарно.
Сегодня за плечами актера более 60 проектов. Среди самых ярких: военная драма «Т-34», комедия «Елки 1914», сериалы «Метод», «Оптимисты», драма «Крик тишины», нашумевший проект «Контейнер», а также народный хит «Чебурашка» и недавняя премьера — криминальная сага «Лихие».
Личная жизнь Артёма БыстроваЗвезда российского театра и кино уверен: судьба преподнесла ему настоящий джекпот. Артём Быстров, которому недавно исполнилось 40, не скрывает — ему невероятно повезло с женой, и дочерьми. Более того, звезда российского кино признается, что с удовольствием снова прошёл бы путь отцовства и готов отправиться за наследником, если судьба подарит ему такой шанс.
«Вообще у меня вся жизнь один сплошной подарок судьбы, что я нахожусь там, где нахожусь и делаю работу, которую делаю. За это я благодарен небесам, случаю, всему, что у меня есть. А самое большое достижение, это мои дети. Сейчас еще, наверное, сына сделаем и вообще все хорошо будет», — рассказывает StarHit.ru.Актёр признается, что идеальной тишины в их доме не бывает — споры с женой случаются. Но панику это у него не вызывает: Артём уверен, что разногласия — естественный этап любых здоровых отношений между мужчиной и женщиной.
«Конечно, бывают и ссоры. Если их нет, то мне кажется дело дрянь. Залог любых нормальных отношений — конфликты и ссоры, если этого не происходит, то значит что-то не так», — делится звезда мнением изданию StarHit.ru.Несмотря ни на что союз Артёма Быстрова и Ксении Тепловой с годами стал только крепче. Актёр признаётся: со временем он стал проще смотреть на многие вещи, в сложных ситуациях он предпочитает не спорить, а искать компромиссы и мягко обходить острые углы, чтобы сохранить главное — тепло и доверие в семье.
«Любовь помогает. Просто раньше ты злился, потом остывал, а сейчас незаметно пропускаешь момент злобы, обиды своей, потому что понимаешь причины того или иного поступка. И поэтому ты сразу переходишь к моменту реабилитации», — раскрыл Артем секрет счастливого брака изданию StarHit.ru.Эта гармония в отношениях подкрепляется и общим делом: супруги неразлучны не только дома, но и на сцене и съемочной площадке. Совместная работа (спектакли, сериал «Отчим») сближает их и избавляет от необходимости лишний раз «притираться» к партнеру.
Артёму Быстрову удается не только выстраивать гармоничные отношения с супругой, но и находить подход к дочерям. Актёр признается: он не пытается быть строгим и не требует от девочек беспрекословного послушания. Главное правило воспитания — личный пример. И Ксения Теплова полностью разделяет этот подход.
«Вообще не очень понимаю категорию „воспитание детей“, не понимаю, что это значит, потому что мы с Ксенией придерживаемся мнения, что дети, как губки: ты можешь говорить, все что угодно, что хорошо, что плохо, но если ты сам так не делаешь, то и они так делать не будут. Поэтому воспитание детей — это только свой собственный пример. И тут я не могу сказать, кто больше воспитывает, а кто меньше. Я пытаюсь своим примером детям показывать, как я живу, что для меня важно, что нет, где надо сделать акцент, где не надо», — продолжает делиться секретами счастливой семейной жизни Артем Быстров изданию StarHit.ru.
Реакция Быстрова на трагедию в ШебекиноАртём Быстров публично не выражал своего отношения к спецоперации. Тем не менее в июне 2023 года актёр затронул тему обстрелов приграничного Шебекино, когда город попал под обстрелы ВСУ и началась эвакуация, не все жители захотели уезжать.
Артист говорит, что лично у него нет такой фразы, которая бы заставила человека уехать из Шебекина или других мест, которые обстреливаются неприятелем:
«К сожалению, тут такая ситуация, что лично у меня нет таких слов. <...> Потому что я знаю несколько историй, где родные дочери отца не могли уговорить [уехать]. Слишком глубоки причины, почему люди не уезжают. Если снаряды не заставляют, то и слово, мне кажется, не поможет, тем более от какого-то чужого человека. Если какие-то близкие люди, которые знают причины и вокруг них могут построить доказательную базу...»,— сказал он Daily Storm.Артём пояснил: его слова касаются не только жителей приграничных территорий РФ, но и украинцев, для которых малая родина значит не меньше.
«Это же абсурд и парадокс такой жизни. Казалось бы, всем все понятно, что надо уезжать, спасаться, тут не дано второго или третьего варианта. Какая-то неискоренимая штука в людях», — говорит актёр Daily Storm.
Быстров на сцене и в кадре: чем занят актер сейчасНа сегодняшний день Артём Быстров — один из самых востребованных актёров. Служа в МХТ им. Чехова, он много и успешно снимается в кино. Главный проект этого года, который уже полностью снят и готовится к выходу, — «Вершина» Юрия Быкова.
Помимо готовящегося блокбастера, у Артёма Быстрова состоялась премьера другого, не менее интересного фильма — драма «Большая земля», которая вышла в российский прокат 5 марта 2026 года.
У актёра нет активных социальных сетей. Единственный аккаунт — в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) — был заброшен еще в 2020-м. Сам Быстров рассказывал, что завёл его исключительно потому, что в пандемию из-за локдауна совсем не было работы.
Поэтому наблюдать за любимым актером и следить за его карьерой придется старым добрым способом — ходить в кино. Тем более что в этом году Быстров даёт для этого как минимум два повода: уже идущую в прокате «Большую землю» и грядущую осеннюю «Вершину».