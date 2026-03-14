«Впервые в жизни страдал»: Прохор Шаляпин рассказал о проблемах со здоровьем

14 марта 2026, 11:11

Певец Прохор Шаляпин перенёс психосоматическое расстройство на фоне стресса

Шоумен Прохор Шаляпин впервые столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем на фоне стресса. Артист посетил совместное мероприятие VOICE и фестиваля «ЖАРА» в Москве, где дал комментарий о своём состоянии.





Певец рассказал, что моральные и эмоциональные перегрузки привели к психосоматическим нарушениям.

«Я сейчас восстановился, меня обследовали с ног до головы, у нас много потрясающих докторов сейчас. Психосоматические проблемы, влияние которых отразилось на желчном пузыре, всякие зажимы появились. Мне дали таблетку, сейчас уже отпустило. А так я страдал», — рассказал Прохор.