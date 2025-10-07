Служба начинается в «Витязе», а социальные гарантии — во всем Подмосковье: какие меры поддержки действуют для героев СВО
В Московской области реализуется 75 мер поддержки для участников СВО и их семей, из которых 32 являются региональными. В числе предоставляемых услуг — бесплатное социальное обслуживание для ветеранов, доступ к трем крупнейшим реабилитационным центрам региона, а также различные выплаты и льготы.
Особое внимание уделяется трудоустройству ветеранов: на предприятиях Подмосковья созданы квоты для них, проводятся экскурсии для знакомства с потенциальными работодателями, а также предусмотрена возможность бесплатного обучения новым профессиям и повышения квалификации. Полный список мер поддержки участников СВО и их близких можно найти на сайте омбудсмена Московской области. Кроме того, на региональном портале госуслуг доступен специальный навигатор по этим мерам.
Напомним, в подмосковной Балашихе с апреля 2023 года функционирует первый в стране единый пункт отбора на службу по контракту в ЦСН «Витязь». Данный проект консолидирует все необходимые процедуры оформления контракта с Министерством обороны, что обеспечивает высокий уровень комфорта для кандидатов.
На базе пункта предоставляется полный комплекс услуг: медицинская комиссия, юридические консультации, помощь в открытии банковского счета, а также подробное информирование о положенных льготах для военнослужащих и членов их семей. Важно отметить, что все специалисты направляются в зону СВО исключительно после окончания полного курса подготовки. Записаться на день открытых дверей и получить дополнительную информацию можно на сайте контрактмо.рф, через специального бота или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02.
