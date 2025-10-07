Служба начинается в «Витязе», а социальные гарантии — во всем Подмосковье: какие меры поддержки действуют для героев СВО

07 октября 2025, 11:09

Фото: медиасток.рф

В Московской области реализуется 75 мер поддержки для участников СВО и их семей, из которых 32 являются региональными. В числе предоставляемых услуг — бесплатное социальное обслуживание для ветеранов, доступ к трем крупнейшим реабилитационным центрам региона, а также различные выплаты и льготы.