Депутат рассказал, как Подмосковье создаёт лучшие условия для участников СВО и их трудоустройства

23 сентября 2025, 13:29

Депутат Голубев: за трудоустройство ветерана СВО работодатель получает три МРОТ

Фото: медиасток.рф

В Московской области по инициативе регионального парламента дан старт первому конкурсу на звание лучшего работодателя для ветеранов боевых действий. О подробностях уникального проекта, его целях и о том, как государство поддерживает бизнес в трудоустройстве героев, в беседе с «Радио 1» рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.





Основная цель конкурса — не только выявить лидеров, но и распространить лучшие практики социального партнерства. Как подчеркнул депутат, конкурс решает сразу две важные задачи.

«Нам конкурс поможет показать живые примеры добросовестных работодателей, которые проявляют в инициативном порядке социальную ответственность. Также он позволит задать некоторую планочку для всех работодателей, показать пример, образец того, что работодатель может сделать для своих работников», — пояснил спикер.