Депутат рассказал, как Подмосковье создаёт лучшие условия для участников СВО и их трудоустройства
Депутат Голубев: за трудоустройство ветерана СВО работодатель получает три МРОТ
В Московской области по инициативе регионального парламента дан старт первому конкурсу на звание лучшего работодателя для ветеранов боевых действий. О подробностях уникального проекта, его целях и о том, как государство поддерживает бизнес в трудоустройстве героев, в беседе с «Радио 1» рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Основная цель конкурса — не только выявить лидеров, но и распространить лучшие практики социального партнерства. Как подчеркнул депутат, конкурс решает сразу две важные задачи.
«Нам конкурс поможет показать живые примеры добросовестных работодателей, которые проявляют в инициативном порядке социальную ответственность. Также он позволит задать некоторую планочку для всех работодателей, показать пример, образец того, что работодатель может сделать для своих работников», — пояснил спикер.Он напомнил, что с 1 сентября в регионе действует закон, обязывающий предприятия с численностью более 200 человек квотировать рабочие места для ветеранов, включая участников СВО. Кроме того, действует программа субсидирования найма. За трудоустройство каждого ветерана боевых действий работодатель получает сумму, равную трем МРОТ с учетом страховых взносов, а для некоторых категорий — шести МРОТ.
Московская область продолжает оказывать поддержку заключившим контракт с Минобороны РФ бойцам и их семьям. Поступившим на службу единовременно выплачивается сумма в размере 1,9 миллиона рублей. Дополнительно предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей, таким образом общая сумма выплаты составляет 2,3 миллиона рублей. Помимо единовременных выплат, контрактники получают стабильное финансовое обеспечение.
В регионе действует центр специальной подготовки «Витязь», где новобранцы могут пройти обучение и стать высококвалифицированными операторами беспилотных летательных аппаратов. Эта профессия остаётся одной из самых востребованных и безопасных в зоне специальной военной операции. Обучение занимает месяц, и занятия проводят опытные бывшие бойцы спецподразделений. Специалисты отправляются в зону СВО только после завершения полного курса подготовки. Для получения дополнительной информации и записи на день открытых дверей или обучение можно посетить сайт контрактмо.рф, воспользоваться ботом или позвонить по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02. Адрес: г.о. Балашиха, Восточное шоссе, 2.