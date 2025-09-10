Центру военной подготовки «Витязь» в Балашихе передали симулятор ранений
Симулятор ранений, предназначенный для отработки навыков оказания первой помощи, передал центру специальной подготовки «Витязь» в Балашихе депутат Мособлдумы Алекандр Орлов, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Депутат лично посетил центр «Витязь» и поделился впечатлениями.
«Центр по праву называют одним из лучших в стране. Сегодня убедился в этом лично. Обучение проходит на высоком уровне. Центр работает в режиме «одного окна», когда человек может в одном месте подать документы, пройти медкомиссию и военную подготовку. Такой подход позволяет будущим бойцам не думать о том, когда и куда нужно поехать для сбора необходимых документов, а полностью посвятить отведённое время обучению» – поделился впечатлениями Александр Орлов.Особое внимание при обучении будущих бойцов в центре «Витязь» уделяют основам боевого взаимодействия, инженерной и огневой подготовке, а также тактической медицине. Теперь медицинские занятия станут эффективнее благодаря новому симулятору.
«Когда узнал, что центру необходим симулятор ранений, не смог остаться в стороне. Сегодня вручил его инструкторам. Манекен многофункциональный — можно отрабатывать и лёгочные ранения, и научиться останавливать кровь», — отметил Александр Орлов.Он добавил, что планирует и впредь помогать центру «Витязь».