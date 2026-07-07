07 июля 2026, 15:30

Дмитрий Певцов (Фото: Telegram @ Pevtsov_Moscow)

Народному артисту России Дмитрию Певцову, знакомому миллионам зрителей по ролям в культовых картинах «По прозвищу Зверь», «Бандитский Петербург» и «Турецкий гамбит», 8 июля исполняется 63 года. За спиной харизматичного актёра, певца и политика — более 90 работ в кино и скандальный уход из легендарного «Ленкома». Сейчас телезвезда снимается значительно меньше, сконцентрировав свое внимание на деятельности в области политики. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Певцова Личная жизнь Певцова Политическая деятельность Отношение к СВО Певцов о релокантах Новые проекты с артиста



Биография Дмитрия Певцова

Личная жизнь Певцова

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова (Фото: Instagram*@dima_pevtsov)

«Даже моя супруга, мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы вытащить меня из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на до и после», — цитирует Певцова издание news.ru.

Политическая деятельность

Дмитрий Певцов (Фото: Telegram @ Pevtsov_Moscow)



Отношение к СВО

Дмитрий Певцов (Фото: Telegram @ Pevtsov_Moscow)

Певцов о релокантах

Дмитрий Певцов (Фото: Instagram*@dima_pevtsov)

«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — цитирует артиста издание gazeta.ru.

«Им, конечно, нельзя возвращаться. Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте», — цитирует слова Певцова издание by.tsargrad.tv.

Новые проекты с артиста