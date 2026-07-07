«Одесса должна быть нашей»: жесткие заявления Дмитрия Певцова об СВО, потеря сына и скандальный уход из «Ленкома»
Народному артисту России Дмитрию Певцову, знакомому миллионам зрителей по ролям в культовых картинах «По прозвищу Зверь», «Бандитский Петербург» и «Турецкий гамбит», 8 июля исполняется 63 года. За спиной харизматичного актёра, певца и политика — более 90 работ в кино и скандальный уход из легендарного «Ленкома». Сейчас телезвезда снимается значительно меньше, сконцентрировав свое внимание на деятельности в области политики. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия ПевцоваДмитрий Анатольевич Певцов родился 8 июля 1963 года в столичной спортивной семье. Его отец, Анатолий Иванович, был заслуженным тренером СССР по современному пятиборью, а мать, Ноэми Семёновна, — спортивным врачом.
После окончания школы Певцов некоторое время занимался обработкой деталей на фрезерном станке. Однако в 1980 году его жизнь совершила неожиданный поворот. Дело в том, что друг Певцова попросил его помочь с поступлением в ГИТИС. Друг не смог успешно пройти вступительные испытания, а Певцов, не имея специальной подготовки, был принят благодаря своей харизме и уверенности в себе.
Театральная карьера Дмитрия Анатольевича началась в Театре на Таганке, где он сыграл одну из первых заметных ролей — Ваську Пепла в спектакле «На дне». В 1991 году актёр перешёл в «Ленком», где исполнил легендарные роли Гамлета, Треплева в «Чайке» и графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», заменив на этой сцене Николая Караченцова. Но в январе 2025 года разразился громкий скандал — его портрет исчез из фойе «Ленкома». Сам Певцов заявил, что театр больше не нуждается в его услугах, а руководство в ответ указало на его неоднократные публичные выпады против театра, в которых он утверждал, что от наследия Марка Захарова «ничего не осталось, кроме названия». Конфликт завершился окончательным увольнением Дмитрия Анатольевича.
В кино Певцов дебютировал в 1986 году в фильме Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом». Широкая известность пришла к нему после роли Якова Сомова в драме «Мать» (1989), за которую он получил премию «Феликс», и боевика «По прозвищу Зверь» (1990). В дальнейшем актёр снимался в популярных сериалах «Королева Марго», «Бандитский Петербург» и «Остановка по требованию».
Помимо актёрской карьеры, с 1999 года Певцов занимается музыкой, выпустив альбом «Лунная дорога». С 2021 года он также является депутатом Госдумы от партии «Новые люди». Актёр продолжает работать в театре и кино, а также преподаёт в Институте современного искусства.
Личная жизнь ПевцоваЛичная жизнь Дмитрия Певцова была не менее драматична, чем его роли. В студенчестве у него были отношения с однокурсницей Ларисой Блажко, родившей ему в 1990 году сына Даниила. Однако пара рассталась. В 1994 году Певцов женился на актрисе Ольге Дроздовой, с которой они счастливы уже более трёх десятилетий.
Главным ударом для артиста стала трагедия 2012 года. Старший сын Даниил выпал с балкона третьего этажа и через несколько дней скончался в больнице. Эта потеря навсегда разделила жизнь Певцова на «до и после». Впоследствии он признавался, что был не самым лучшим отцом для Даниила и что именно эта трагедия привела его к вере в Бога.
«Даже моя супруга, мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы вытащить меня из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на до и после», — цитирует Певцова издание news.ru.В 2007 году в семье Дроздовой и Певцова родился сын Елисей, а спустя годы они приняли в семью Алену. Официального удочерения не было — для пары важнее оказалась духовная близость с девушкой.
Политическая деятельностьДмитрий Певцов, избранный в 2021 году депутатом Госдумы VIII созыва от Медведковского округа Москвы, активно совмещает политическую деятельность с работой в сфере культуры. Набрав 38,23% голосов как самовыдвиженец, он вошёл во фракцию «Новые люди» и занял пост первого заместителя председателя комитета по культуре.
На парламентской работе Певцов сосредоточился на нескольких ключевых направлениях. В сфере культуры он выступает за поддержку театров, киноиндустрии и детского творческого образования, уделяя особое внимание сохранению традиционных ценностей. Его инициативы включают увеличение финансирования региональных театров и творческих школ. Как общественный деятель, актёр-депутат организует благотворительные акции для детей с тяжёлыми заболеваниями и ветеранов сцены.
Отношение к СВОНародный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов занимает принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, последовательно отстаивая официальную точку зрения российского руководства. Его поддержка СВО выражается не только в публичных заявлениях, но и в конкретных действиях.
В своих многочисленных интервью и выступлениях Певцов характеризует военную операцию как исторически обусловленную необходимость, особо подчеркивая значение освобождения Донбасса. В мае 2024 года он обратился к жителям Мариуполя и Артёмовска с торжественным поздравлением по случаю Дня освобождения, выразив твёрдую уверенность в окончательной победе России и грядущем возрождении этих городов.
Активная гражданская позиция артиста проявилась в организации сбора средств для участников СВО через платформу «Народный фронт». Его резонансное высказывание «Одесса должна быть нашей» стало своеобразным манифестом его взглядов. Эта принципиальная позиция имела и международные последствия: в 2022 году Певцов был включён в санкционные списки ЕС и США, а в 2025 году украинский суд вынес ему заочный обвинительный приговор.
Певцов о релокантахАктер не стесняется в выражениях, называя уехавших коллег «клопами» и утверждая, что они «воняют». Он убеждён, что таким людям не должно быть места в российской культуре, если они решат вернуться.
«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — цитирует артиста издание gazeta.ru.Дмитрий Певцов в 2022 году характеризовал уехавших как «инфантильных», «эгоистичных» и «несчастных» людей, которые «любят только себя» и обречены на страдания без духовного переосмысления.
«Им, конечно, нельзя возвращаться. Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте», — цитирует слова Певцова издание by.tsargrad.tv.