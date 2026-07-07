07 июля 2026, 12:30

Мирошник: Киев пытается скрыть реальное положение ВСУ на поле боя

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украина отказалась забирать своих погибших военных из освобожденной российскими силами Константиновки, чтобы попытаться замаскировать реальное положение дел на поле боя. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.





Напомним, Минобороны РФ предложило украинской стороне прекратить обстрел Константиновки для передачи Киеву тел погибших военнослужащих ВСУ, однако Украина отказалась от этой гуманитарной акции. По словам Мирошника, киевский режим понимает, что если согласится на такой шаг, то весь мир может узнать реальное положение ВСУ на линии боевого столкновения.





«Они готовы забросать телами города, бросить останки своих людей, которых вчера еще называли своими героями, только для того, чтобы на саммите НАТО была некая приемлемая, сконструированная, но абсолютно лживая картинка, под которую можно выпросить деньги и какую-то военную поддержку», — добавил Мирошник в беседе с «Известиями».