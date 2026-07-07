Россиянина задержали за шпионаж для спецслужб Украины
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 27-летнего жителя Геленджика, подозреваемого в сборе и передаче сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Мужчина самостоятельно связался с представителем СБУ через мессенджер. По указанию куратора он наблюдал за автомобилями российских правоохранителей и военнослужащих, а также снимал их на видео на одной из парковок города.
После выполнения задания злоумышленник получил денежное вознаграждение. Украинская сторона также пообещала ему содействие в выезде за границу. В отношении россиянина возбудили уголовное дело о государственной измене. Он уже дал признательные показания, тем самым подтвердив сотрудничество с Киевом.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники МВД и ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка.
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