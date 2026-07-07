Россиянина задержали за шпионаж для спецслужб Украины

07 июля 2026, 11:51

ФСБ задержала жителя Геленджика, следившего за военными по заданию СБУ

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 27-летнего жителя Геленджика, подозреваемого в сборе и передаче сведений спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.