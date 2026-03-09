09 марта 2026, 12:49

Данила Поперечный* (фото:Instagram** @spoontamer)

Комик Данила Поперечный* прославился не только выступлениями и роликами в интернете, но и громкими скандалами, политическими высказываниями и противоречивыми поступками. Его карьера развивалась стремительно — от анимационных роликов на YouTube до мировых гастролей и эмиграции. Почему вокруг стендапера постоянно возникают конфликты и как складывалась его биография — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в Воронеже и переезд в Киев Брошенный университет и первые шаги в интернете «Спасибо, Ева!» и первые интернет-проекты Данилы Поперечного* Провокационный юмор и громкие скандалы Интервью у Дудя* и выступления на грани фола Миллионные заработки и дорогая жизнь Данилы Поперечного* Скандальные истории личной жизни Данилы Поперечного* Политические заявления и реакция на СВО Возвращение, эмиграция и статус иноагента

Детство в Воронеже и переезд в Киев

«Мы жили: я, мама, папа, бабушка и дедушка — в одной хате двухкомнатной. Вывозили за счет того, что в деревне была грядка с клубникой и картошкой — выращивали там кучу всякого стафа, продавали его и сами ели. Родители прям напрягались, но у меня не было ощущения, что я живу в лишениях. Абсолютно нормальное детство: с одной стороны, совковое — когда делаешь из коры кораблик и пускаешь по воде или вырезаешь бластеры из пенопласта, а с другой стороны — компьютерные клубы и игровая приставка «Денди», — вспоминал Данила*.

Брошенный университет и первые шаги в интернете

«Сейчас ты можешь записать всё что угодно, выложить на YouTube без посредников — и это увидят люди по всей планете. Конечно, тебя могут притянуть за слова в Сети — любого шутника можно посадить, юристы не знают слов «ирония» или «сарказм». Но у тебя хотя бы есть возможность их выложить».

«Спасибо, Ева!» и первые интернет-проекты Данилы Поперечного*

Провокационный юмор и громкие скандалы

«Я провёл аналогию с батюшками и рэперами: они все в золоте, читают стихи, ездят на дорогих тачках. Я наткнулся на фотографии какого-то батюшки, который на яхте отжигает с тёлками. И решил сделать такую сатиру, которую у нас никто не делал так», — объяснил свой поступок артист.

Интервью у Дудя* и выступления на грани фола

Миллионные заработки и дорогая жизнь Данилы Поперечного*

Скандальные истории личной жизни Данилы Поперечного*

«Я на окраине города, ходила куча людей, опорожнился при своей женщине. У меня скрутило люто живот. Я сказал, что пойму, если она уйдёт. И попросил посторожить, чтобы меня никто не сфоткал. Прыгнул в кусты возле Чайханы. Я поворачиваю голову и вижу, что дама моего сердца стоит и охраняет. Тогда я понял: это любовь».

«Со стороны казалось, что чувак прагматичный, бабник, депрессивный. А в жизни он человек, который очень уважительно ко мне относится», — рассказывала девушка.

Политические заявления и реакция на СВО

«Я готов был бы принести эту жертву, сесть в тюрьму, если бы был уверен, что это принесёт хоть какую-то пользу. Но вы себе представить не можете, как быстро люди забудут, что какой-то комик из России сел в тюрьму…»

Возвращение, эмиграция и статус иноагента

«Я решил оставаться в России до победного, эмигрировать никуда не собираюсь. В какой-то момент взыграло чувство несправедливости: какого хера я должен уезжать из своего дома и страны, которую люблю», – заявлял он после возвращения.

«Мы решили какое-то время пожить в Лос-Анджелесе. Надолго ли я уехал? Короткий ответ: «Я не знаю». Но это точно не отъезд с настроением «Уезжаю навсегда, ноги моей в России больше не будет!», – говорил комик.