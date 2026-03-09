Детство в Киеве, учёба в Польше и популярность в России: как Данила Поперечный* оскорбил РПЦ и что он говорил об СВО?
Комик Данила Поперечный* прославился не только выступлениями и роликами в интернете, но и громкими скандалами, политическими высказываниями и противоречивыми поступками. Его карьера развивалась стремительно — от анимационных роликов на YouTube до мировых гастролей и эмиграции. Почему вокруг стендапера постоянно возникают конфликты и как складывалась его биография — в материале «Радио 1».
Детство в Воронеже и переезд в Киев
Данила Поперечный* родился 10 марта 1994 года в Воронеже. Родители вскоре расстались — отец ушёл из семьи, когда ребёнок был ещё совсем маленьким. Детство будущего комика прошло в небогатой семье.
«Мы жили: я, мама, папа, бабушка и дедушка — в одной хате двухкомнатной. Вывозили за счет того, что в деревне была грядка с клубникой и картошкой — выращивали там кучу всякого стафа, продавали его и сами ели. Родители прям напрягались, но у меня не было ощущения, что я живу в лишениях. Абсолютно нормальное детство: с одной стороны, совковое — когда делаешь из коры кораблик и пускаешь по воде или вырезаешь бластеры из пенопласта, а с другой стороны — компьютерные клубы и игровая приставка «Денди», — вспоминал Данила*.
Когда парень учился в седьмом классе, он вместе с матерью переехал в Киев. Именно там прошла значительная часть его подростковой жизни. Уже в школьные годы Поперечный* начал увлекаться творчеством: занимался в художественной школе и пробовал себя в анимации.
В возрасте 15 лет он зарегистрировал свой первый канал на YouTube под псевдонимом Spoontamer, где публиковал короткие мультфильмы собственного производства. Одновременно подросток подрабатывал тестировщиком компьютерных игр — среди них была и популярная «S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо».
Брошенный университет и первые шаги в интернете
После окончания школы Поперечный* попытался получить техническое образование в Польше, где поступил на специальность программиста-инженера. Однако учёба быстро наскучила — на третьем курсе он оставил университет.
Позднее комик с иронией отзывался о традиционной карьере и офисной работе:
«Сейчас ты можешь записать всё что угодно, выложить на YouTube без посредников — и это увидят люди по всей планете. Конечно, тебя могут притянуть за слова в Сети — любого шутника можно посадить, юристы не знают слов «ирония» или «сарказм». Но у тебя хотя бы есть возможность их выложить».
Больше, чем образование, на будущую карьеру повлияли ролики западных стендап-комиков. Поперечный отмечал, что вдохновлялся выступлениями Эдди Мерфи, Луи Си Кея, Дага Стенхоупа и Джо Рогана.
«Спасибо, Ева!» и первые интернет-проекты Данилы Поперечного*
Популярность в интернете начала приходить после участия в проекте «Спасибо, Ева!». Там Поперечный* занимался технической частью роликов и познакомился с другими блогерами — Эльдаром Джараховым, Юрием Музыченко и Ильёй Прусикиным*.
Вместе они запустили проект «Давай лайма», ориентированный на молодёжную аудиторию. Постепенно канал Spoontamer начал набирать популярность, а количество подписчиков росло.
Иногда комик использовал скандалы как инструмент продвижения. Например, история с блогером Ильёй Давыдовым (Maddyson), который обвинил Поперечного в краже кошелька после совместного отдыха, впоследствии оказалась своеобразным PR-ходом.
К 2017 году аудитория канала достигла миллиона подписчиков, и блогер отметил это событие выпуском клипа «Миллионник».
Провокационный юмор и громкие скандалы
С начала стендап-карьеры Поперечный регулярно поднимал провокационные темы. В 2016 году он выпустил музыкальный клип «Поп-культура», где высмеял служителей церкви.
«Я провёл аналогию с батюшками и рэперами: они все в золоте, читают стихи, ездят на дорогих тачках. Я наткнулся на фотографии какого-то батюшки, который на яхте отжигает с тёлками. И решил сделать такую сатиру, которую у нас никто не делал так», — объяснил свой поступок артист.
Видео вызвало скандал: депутат Виталий Милонов обратился в суд, заявив, что ролик был снят в храме и оскорбляет чувства верующих. Однако история быстро затихла, а популярность блогера только выросла.
Ещё одним резонансным эпизодом стала пародия на Рамзана Кадырова, опубликованная в 2018 году. В ролике глава Чечни по сюжету становится помощником Деда Мороза.
Реакция была жёсткой: в администрации Кадырова назвали комика «ослом-недоумком», а само выступление — «непрофессионально сварганенным перформансом».
Интервью у Дудя* и выступления на грани фола
Популярность Поперечного* продолжала расти после интервью журналисту Юрию Дудю*, где он рассказал о взглядах на цензуру, политику и юмор. Он заявил, что настоящая комедия — это возможность выйти на сцену и заявить: «Вот, что я об этом думаю, давайте вместе проржёмся над этим, может быть, мне станет лучше».
В 2018 году комик выпустил фильм-концерт «Нелицеприятный», в котором затронул темы выборов, абортов и контроля пользователей интернета. Выступление вызвало новые споры: телеведущий Андрей Норкин подал заявление в Следственный комитет, усмотрев признаки «ненависти либо вражды».
Тем не менее уже в 2019 году Поперечный* стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, хотя зрители заметили, что в студии он вел себя гораздо осторожнее, чем на собственных концертах.
Миллионные заработки и дорогая жизнь Данилы Поперечного*
С ростом популярности росли и доходы стендапера. Его гастроли по российским городам приносили значительную прибыль.
Сообщалось, что за один тур комик мог зарабатывать более 4 млн рублей. В 2020 году он приобрёл квартиру в элитном жилом комплексе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга — стоимость жилья без отделки оценивалась примерно в 35 млн рублей.
Через год Поперечный стал владельцем автомобиля Mercedes-Benz GLE 350 стоимостью около 10 млн рублей. А в 2023 году на организацию концерта «Весёлая жизнь» в Лондоне он потратил около 6 млн рублей.
Скандальные истории личной жизни Данилы Поперечного*
Личная жизнь комика также регулярно становилась поводом для обсуждений. Он состоял в отношениях с Региной Ждановой, с которой прожил около пяти лет.
Поперечный* нередко рассказывал о подробностях своей жизни прямо на сцене:
«Я на окраине города, ходила куча людей, опорожнился при своей женщине. У меня скрутило люто живот. Я сказал, что пойму, если она уйдёт. И попросил посторожить, чтобы меня никто не сфоткал. Прыгнул в кусты возле Чайханы. Я поворачиваю голову и вижу, что дама моего сердца стоит и охраняет. Тогда я понял: это любовь».
Позднее пара рассталась. В 2021 году комик начал встречаться с блогером Полиной Чистяковой (Poposha). В 2022 году он сделал ей предложение, и вскоре состоялась свадьба.
«Со стороны казалось, что чувак прагматичный, бабник, депрессивный. А в жизни он человек, который очень уважительно ко мне относится», — рассказывала девушка.
Политические заявления и реакция на СВО
Поперечный* неоднократно участвовал в оппозиционных акциях и публично высказывался о политике.
После начала специальной военной операции комик покинул Россию и записал видеообращение:
«Я готов был бы принести эту жертву, сесть в тюрьму, если бы был уверен, что это принесёт хоть какую-то пользу. Но вы себе представить не можете, как быстро люди забудут, что какой-то комик из России сел в тюрьму…»
Позднее он выступал с «благотворительными» стендап-концертами в Риге, Праге и Варшаве, а средства направлял в фонд помощи украинским беженцам.
Возвращение, эмиграция и статус иноагента
Несмотря на громкие заявления, спустя некоторое время Поперечный* вернулся в Россию и объявил о гастрольном туре.
«Я решил оставаться в России до победного, эмигрировать никуда не собираюсь. В какой-то момент взыграло чувство несправедливости: какого хера я должен уезжать из своего дома и страны, которую люблю», – заявлял он после возвращения.
Однако уже в 2023 году комик снова уехал — на этот раз вместе с супругой в Лос-Анджелес.
«Мы решили какое-то время пожить в Лос-Анджелесе. Надолго ли я уехал? Короткий ответ: «Я не знаю». Но это точно не отъезд с настроением «Уезжаю навсегда, ноги моей в России больше не будет!», – говорил комик.
В июне 2024 года Минюст РФ включил Данилу Поперечного* в реестр иностранных агентов. Осенью того же года его оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации армии, однако в 2025 году Мосгорсуд отменил штраф из-за отсутствия события правонарушения.
Тем не менее комик продолжает выступать и выпускать новые проекты, а его концерты по-прежнему собирают зрителей, несмотря на скандалы и противоречивую репутацию.