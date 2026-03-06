Достижения.рф

«У меня было три операции»: Алекса откровенно рассказала о проблемах после пластики

Певица Алекса призналась в осложнениях после нескольких пластических операций
Алекса (Фото: Instagram* / @aleksa___official)

Певица Алекса впервые откровенно рассказала о последствиях пластических операций. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Долгое время артистку подозревали в чрезмерном увлечении эстетической хирургией, однако сама она утверждала, что впервые обратилась к врачу лишь в 2013 году. По словам исполнительницы, тогда операция была необходима из-за серьёзной травмы носа, полученной ещё в детстве.

Недавно певица призналась, что на самом деле хирургических вмешательств было больше. Оказалось, что она перенесла три операции и теперь решила предупредить подписчиц: за красивыми фотографиями «до и после» часто скрывается сложный и долгий период восстановления.

Артистка отметила, что решила рассказать об этом не ради громких признаний, а чтобы предостеречь других.
По словам Алексы, не все операции прошли легко: её организм тяжело реагировал на вмешательства, а в процессе восстановления периодически возникали осложнения. Подробности певица раскрывать не стала, назвав их слишком личными.

Исполнительница подчеркнула главное: перед тем как решиться на пластическую операцию, важно тщательно всё обдумать и не спешить с таким серьёзным шагом.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
