«У меня было три операции»: Алекса откровенно рассказала о проблемах после пластики
Певица Алекса впервые откровенно рассказала о последствиях пластических операций. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Долгое время артистку подозревали в чрезмерном увлечении эстетической хирургией, однако сама она утверждала, что впервые обратилась к врачу лишь в 2013 году. По словам исполнительницы, тогда операция была необходима из-за серьёзной травмы носа, полученной ещё в детстве.
Недавно певица призналась, что на самом деле хирургических вмешательств было больше. Оказалось, что она перенесла три операции и теперь решила предупредить подписчиц: за красивыми фотографиями «до и после» часто скрывается сложный и долгий период восстановления.
Артистка отметила, что решила рассказать об этом не ради громких признаний, а чтобы предостеречь других.
По словам Алексы, не все операции прошли легко: её организм тяжело реагировал на вмешательства, а в процессе восстановления периодически возникали осложнения. Подробности певица раскрывать не стала, назвав их слишком личными.
Исполнительница подчеркнула главное: перед тем как решиться на пластическую операцию, важно тщательно всё обдумать и не спешить с таким серьёзным шагом.
