«Чтобы не было повадно»: Бледёнс призвала подать в суд после скандала с певицей Славой
Эвелина Блёданс публично поддержала певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после громкого инцидента, произошедшего во время её концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая уверена, что зрители отнеслись к артистке слишком жёстко, несмотря на то, что она всё же вышла на сцену, находясь в непростом состоянии.
По словам Блёданс, профессия артиста требует серьёзной эмоциональной подготовки и внутреннего настроя, поэтому агрессивная реакция со стороны зала может сильно задеть исполнителя.
Выступая на мероприятии «Форум в большом городе от VK», она заявила, что поведение некоторых зрительниц было недопустимым и не должно остаться без последствий. Блёданс считает, что в такой ситуации можно даже обратиться в суд, чтобы подобные случаи не повторялись.
Телеведущая также отметила, что подобные скандалы способны серьёзно сказаться на психологическом состоянии артистов. По её мнению, после такой реакции публики некоторые исполнители могут надолго потерять желание выходить на сцену, ведь насмешки и публичная критика нередко ранят очень болезненно.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России