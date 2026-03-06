«Чтобы не было повадно»: Бледёнс призвала подать в суд после скандала с певицей Славой

06 марта 2026, 13:13

Блёданс встала на защиту Славы после скандального концерта

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Эвелина Блёданс публично поддержала певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после громкого инцидента, произошедшего во время её концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».