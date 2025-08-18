18 августа 2025, 15:01

Дипломат Корчмарь: Завершение конфликта на Украине зависит от действий Запада

Фото: iStock/tumsasedgars

Недавняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, состоявшаяся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, вызвала широкий интерес. Переговоры длились два часа 45 минут и проходили в формате «три на три». Трамп выразил желание содействовать завершению конфликта на Украине и призвал Владимира Зеленского рассмотреть возможность достижения соглашения с Россией, подчеркивая, что дальнейшие шаги к миру зависят от Украины и стран Европы.





Тем не менее, Киев отклонил мирные условия, согласованные Путиным и Трампом. Зеленский заявил, что Украина не готова выполнять некоторые из предложенных пунктов. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» выразил свои соображения относительно того, когда может наступить завершение текущего конфликта.



По мнению эксперта, конфликт на Украине зависит от ряда факторов, включая действия США, Западной Европы, НАТО и Евросоюза.





«Сложно сказать, сколько это может продолжаться, поскольку политика Западной Европы направлена на милитаризацию. Даже если будет заключено перемирие, Россия все равно останется под угрозой», — объяснил он.

«Это выражает давнюю цель ослабления России или её расчленения. Существует план деколонизации России, который предполагает её разделение на 34 региона, а сейчас уже говорят о 41», — отметил дипломат.

«У них есть планы, и они постепенно будут пытаться их реализовать», — добавил он.