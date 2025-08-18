В Венгрии сообщили о приостановке поставок российской нефти из-за атаки Украины
Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки Украины на нефтепровод. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, Киев вновь атаковал нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок. Министр иностранных дел подчеркнул, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры Венгрии неприемлемы и вызывают негодование.
Он заключил, что Россия приступила к восстановлению трубопровода, но пока нет информации о сроках завершения работ.
