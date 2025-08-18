В Венгрии сообщили о приостановке поставок российской нефти из-за атаки Украины

18 августа 2025, 12:18

Сийярто: поставки нефти из России приостановлены из-за атаки ВСУ на нефтепровод

Фото: iStock/kodda

Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки Украины на нефтепровод. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.