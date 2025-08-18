«Монстр, аморальный и кровожадный»: Захарова прокомментировала удары Украины идущему в Венгрию нефтепроводу
Захарова: киевский режим — это поганая зараза, расползающаяся по всему миру
Киевский режим является кровожадным монстром, который как зараза расползается по всему миру. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние атаки Украины по ведущему в Венгрию нефтепроводу.
В своем telegram-канале дипломат пишет, что об этом Россия уже долгие годы предупреждала идеологов киевского режима. Последний уже замечен в организации терактов в Африке, в терроре среди граждан Средней Азии и в освоении рынка нелегального оружия в Европе. К тому же киевский режим организует черную трансплантологию для западных заказчиков.
«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру», — пишет Захарова.