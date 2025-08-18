18 августа 2025, 13:21

Захарова: киевский режим — это поганая зараза, расползающаяся по всему миру

Мария Захарова (Фото: telegram/MID_Russia)

Киевский режим является кровожадным монстром, который как зараза расползается по всему миру. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние атаки Украины по ведущему в Венгрию нефтепроводу.





В своем telegram-канале дипломат пишет, что об этом Россия уже долгие годы предупреждала идеологов киевского режима. Последний уже замечен в организации терактов в Африке, в терроре среди граждан Средней Азии и в освоении рынка нелегального оружия в Европе. К тому же киевский режим организует черную трансплантологию для западных заказчиков.





«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру», — пишет Захарова.